Bones notícies en el sector de l’habitatge. El mercat hipotecari comença a donar símptomes de recuperació. Durant un temps, la formalització d’hipoteques semblava frenada. La situació econòmica tocada per la pandèmia tampoc hi ha ajudat. Ara, però, s’han registrat els primers signes que evidencien aquesta recuperació i fa que el sector immobiliari comenci a treure el cap amb més optimisme.

Segons les darreres dades que es van fer públiques, l’euríbor a un any, el principal índex de referència per a les hipoteques, torna a créixer per tercer mes consecutiu i se situa en el -0,484% a l’abril, lleugerament per sobre el -0,487% del març. Segons les dades publicades fa uns dies per part del Banc d’Espanya, es tracta d’un fet que no es donava des del maig de l’any passat, coincidint amb l’aixecament del confinament total. Aquest fet contribueix a donar impuls al mercat hipotecari i vindria a confirmar les dades positives. En aquest sentit, el darrer any l’euríbor havia crescut durant els mesos de març, abril i maig. No obstant això, durant els últims dotze mesos, l’euríbor a un any ha registrat un descens de -0,376 punts. D’altra banda, l’índex es manté en negatiu des de principis de 2016, assolint el seu valor mínim el gener de l’any passat (-0,505%). Una altra dada per a l’optimisme i que fa pensar que es pot superar aquesta reculada i que el mercat de l’habitatge es recupera.

Fa uns dies una altra dada contribuïa també a aquest principi de recuperació. Aquest mateix diari ja es va fer ressò que el mercat hipotecari a les comarques gironines tornava a xifres positives després de mesos de contenció donat el clima econòmic. L’Institut Nacional d’Estadística (INE ) va confirmar el fort increment tant en el nombre de contractes hipotecaris formalitzats com en l’import global. Eren xifres relatives a les comarques gironines.

Concretament, segons les darreres dades disponibles, el febrer passat va ser amb 667 operacions i 93,6 milions d’euros concedits, el millor mes en firma d’hipoteques des del maig de 2016, que llavors es va tancar amb 804 contractes. Al seu torn, la del febrer és la segona millor dada des del gener de 2012, quan el mercat hipotecari ja s’havia desinflat després d’assolir xifres escandaloses com els 3.271 contractes del març del 2006, la qual cosa va significar un rècord absolut a la demarcació gironina.

Fins i tot les comarques gironines porten una tendència positiva i superen el cojunt del mercat immobiliari de l’Estat. A Espanya, la constitució d’hipoteques estava en negatiu tot i que moltes empreses del sector preveuen un canvi de tendència en les hipoteques, amb un repunt de la demanda i del volum d’hipoteques formalitzades, segons van assenyalar en un comunicat després de conèixer-se que el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va disminuir un 13,8% al febrer respecte al mateix mes de 2020, fins a sumar-ne 31.647 arreu d’Espanya.