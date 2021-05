Un total de 20 petits municipis d’arreu de Catalunya han estat seleccionats aquest dimecres per acollir les proves pilot de mobilització d’habitatge al món rural, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i dotada amb 2 milions d’euros. L’objectiu de la iniciativa és facilitar que les persones puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús. El programa es desenvoluparà en dues fases, la primera són les proves pilot que es faran en una vintena de municipis com Conca Dellà, Gallifa, Passanant i Belltall, Pinós o Ribes de Freser. La segona, genèrica, que es convocarà el mes de juliol estarà obert a la resta de municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

A finals de 2020 es va obrir la convocatòria per a les proves pilot, adreçada a 372 municipis de l’àmbit rural, de menys de 500 habitants o de menys de 3.000 habitants amb 10 o més nuclis de població. En total, s’hi van presentar un total de 56 municipis de tot Catalunya.Finalment, la Comissió de selecció, formada per representants del Departament de l’Associació de Micropobles, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FCM), n’ha triat 20. Entre els escollits hi ha Baix Pallars, Josa i Tuixén, Isona, Rocafort de Queralt, Capafonts, Vallcebre, Riner, Vilademuls, Palau de Santa Eulàlia, Planoles, Ciutadilla, Maldà, Llardecans, Almatret, Montmaneu o Prat de Comte.Els municipis seleccionats per a les proves pilot tindran dret a l’obtenció d’una subvenció directa, que s’instrumentarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament.

Així, es donaran incentius per mobilitzar el parc d’habitatge buit existent, assessorant els ajuntaments i particulars i establint mesures fiscals i ajuts diversos per resoldre els esculls administratius, jurídics i de gestió. Els incentius per rehabilitar habitatges rurals buits es destinaran tant a la població local com a possibles nous veïns que vulguin convertir-los en primera residència. Un segon eix del programa serà el foment de l’accés a l’habitatge en els entorns rurals. El Departament treballa per definir diferents modalitats de tinença segons cada cas.