El passat 27 d’abril l’Ajuntament de Girona va publicar la licitació de la redacció del Pla local d’habitatge de Girona per al període 2021-2026, el qual ha de definir les estratègies a la ciutat en aquesta matèria per als pròxims sis anys.

La redacció del Pla Local d’Habitatge suposa la culminació del procés iniciat amb la diagnosi del Pacte Local per l’Habitatge (PLH) de Girona, realitzat per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) del mateix Ajuntament. Aquest procés va donar a conèixer l’estat i les tendències en matèria d’habitatge, i va constatar que la feblesa principal és el dèficit d’habitatge de protecció social i assequible. En resum, va resultar un estudi important i que va tenir continuació amb la posada en marxa d’un procés participatiu, obert a la ciutadania, en el qual va participar la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), juntament amb altres entitats relacionades amb el sector.

En aquest procés participatiu es van plantejar diverses qüestions, una de les quals va ser la necessitat d’ampliar i gestionar eficaçment el parc d’habitatge social assequible. Partint d’aquesta base, es van discutir diverses línies d’actuació per fer créixer aquest parc i promocionar aquest tipus d’habitatge, amb l’objectiu de millorar la gestió, impulsar la col·laboració publicoprivada i millorar la coordinació i cooperació entre administracions públiques i agents privats.

Una altra qüestió tractada van ser els mitjans i les mesures que caldria prendre per tal de garantir un habitatge de qualitat. En aquest sentit, es va concloure que era tant rellevant com indispensable impulsar la rehabilitació residencial, fomentar edificis i habitatges ecoeficients, adaptats i físicament accessibles i garantir entorns de bona qualitat ambiental. La situació de confinament domiciliari que vam viure arran de la pandèmia ha relacionat més que mai la qualitat ambiental i de la llar amb la salut i el benestar, consideracions que, entre d’altres, van sorgir durant les jornades de participació com a trets essencials per garantir habitatges dignes.

També es va considerar que caldria establir plans i programes d’habitatge per a joves, persones grans i col·lectius vulnerables, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge i respondre a l’exclusió residencial. D’una banda, seria necessari assegurar el suport i el pagament de l’habitatge a les persones en risc i, de l’altra, caldria garantir instruments i recursos suficients per afrontar les situacions de pèrdua o d’emergència d’habitatge i proporcionar ajuda als col·lectius afectats.

Des del COAC considerem que el Pla Local d’Habitatge de Girona ha de ser un instrument cabdal per a l’Ajuntament de la ciutat de Girona, i que ajudarà a definir els objectius i les estratègies municipals en matèria d’habitatge per als pròxims anys, fent un pas endavant en una qüestió tan sensible.