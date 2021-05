La promotora SALAS entregarà aquesta primavera la seva segona promoció d’habitatges a l’Eixample de Girona, concretament al carrer Travessia de la Creu, 10, del qual pren el nom.

Travessia és un edifici de 19 habitatges en el qual destaquen no només la seva excel·lent ubicació, sinó també la qualitat dels seus acabats on destaquen el paviment general de parquet flotant -excepte a cuina i bany on trobem gres i porcellànic-, els electrodomèstics de primeres marques i la climatització mitjançant aerotèrmia.

També cal remarcar la varietat en les tipologies de pisos, on podem trobar des de plantes baixes amb grans patis on gaudir de l’exterior, fins a meravellosos àtics dúplex. A més, l’edifici compta amb una planta soterrada amb places d’aparcament i trasters, que aporten un extra d’emmagatzematge als habitatges.

Últims pisos disponibles

L’obra de Travessia ja està finalitzada i en les pròximes setmanes es procedirà a l’entrega dels habitatges venuts. Però els interessats en adquirir un pis en una de les millors zones de la ciutat estan de sort, ja que SALAS té en venda els últims pisos de la promoció.

Així, doncs, aquells que busquin la seva nova llar i vulguin visitar els pisos disponibles, poden posar-se en contacte amb la promotora al 93 745 73 01 o a comercial@salas.plus i concertar una cita per veure en primera persona els acabats i conèixer tots els detalls.

Altres promocions

Travessia és la segona promoció que SALAS, amb gairebé 30 anys d’experiència al sector, entrega a la ciutat de Girona. Anteriorment havia entregat Edifici Blanc, al carrer Sant Joan Baptista La Salle, on encara queda un dúplex disponible amb una cuina de somni.

D’altra banda, la promotora té molt avançada l’obra de Mas Masó, una promoció al barri del mateix nom a Salt, en ple desenvolupament i on se situarà el futur nou hospital Josep Trueta.