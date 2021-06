Anys enrere, els concessionaris de venda i compra de vehicles es trobaven a l’interior de les ciutats. Segur que en l’imaginari de molta gent encara hi perdura el record de determinats concessionaris −abans se’n deien garatges− on es comercialitzava tot el referent al motor. Eren expositors de cotxes on hi havia dos o tres models com a màxim. La resta es venien per catàleg, un element que ara també ha desaparegut. Molts concessionaris anaven associats també al taller mecànic de reparació de la marca. A poc a poc, les marques de vehicles van anar incrementant la seva flota de models. Això va provocar una necessitat d’incrementar l’espai i la superfície destinada tant a la venda com al servei postvenda i reparació.

Va arribar a la ciutat el model implantat als afores, com per exemple a Perpinyà. Allà molts establiments comercials també van deixar el centre de la ciutat per traslladar-se fora del nucli urbà, bàsicament a peu de les principals carreteres d’accés a la població. A Girona va passar el mateix i molts concessionaris van decidir traslladar-se a Fornells de la Selva, on podien gaudir d’instal·lacions més grans i més còmodes i amb més serveis destinats als potencials compradors. Així, actualment, Fornells es pot considerar la capital del motor i hi podem trobar les principals marques automobilístiques que dominen el mercat mundial com Nissan, Renault, Opel, Huyndai, Peugeot, Mercedes Benz...

Tots els concessionaris que hi ha a Fornells presenten unes àmplies i modernes instal·lacions on ubiquen els diferents serveis de venda, compra i venda d’ocasió en alguns casos, atenció al client i taller mecànic. Aquesta associació de Fornells amb el sector del motor es reforça també amb la celebració cada any de la fira del vehicle d’ocasió.