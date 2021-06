Grup Pous és una de les empreses amb més trajectòria i carregada d’història de les que estan implantades al polígon industrial de Fornells de la Selva. És tot un referent en el seu sector i un exemple de diversificació.

L’any 1944, Joan Pous va començar en petita escala a llogar cadires i taules per a festes majors. Encara que per deferència va posar el nom de la seva sogra, Vda. Gironès, a finals dels 50 ja es va dir Joan Pous. A principis dels 70, va passar al seu fill Felip Pous i és a partir d’aquí quan comença l’etapa més fructífera i llarga com a gerent de l’empresa i que, amb el seu esforç i ganes de tirar endavant, va fer créixer any darrere any el negoci familiar fins a catapultar-la a ser unes de les millors empreses de l’estat del seu sector, aconseguint una cartera de clients que es compten per milers, unes infraestructures modernes, dos mil metres quadrats de naus industrials, flota de vehicles, una mitjana de 30 treballadors anuals… Donant al nom de Pous un sinònim de qualitat i bon servei.

L’any 2008 comença una nova etapa amb en Miquel Pous com a director de l’empresa familiar. Una tercera generació jove acompanyada d’un equip també jove, amb ganes de treballar, d’aprendre i amb un objectiu comú: fer la feina ben feta i, a més, fer la resta igual.

L’empresa està especialitzada en el lloguer de material per a festes, banquets, reunions i espectacles, servei de transport i col·locació del material. Ofereix als seus clients una àmplia gamma de productes i complements per a qualsevol tipus d’esdeveniment. Actualment disposa per als professionals d’una nova i àmplia línia d’equipaments per a la cuina. I és que més de 70 anys d’història avalen la nostra trajectòria professional.

Un dels exemples de diversificació és el Servei de Bugaderia Pous S.L., especialitzats en bugaderia industrial i restauració a grans volums. Utilitzen productes d’alta qualitat que no tenen fosfats, cosa que ens permet un major equilibri del medi ambient.

Revisen periòdicament els sistemes de treball amb el que poden garantir una bona durada del teixit i mantenir també el color original.

I continuament amb els seus exclusius serveis, el Grup Pous disposa de la línia Reposa Sapore, que inclou la millor selecció en mobiliari, il·luminació, decoració i complements de càtering per donar resposta immediata a qualsevol presentació de producte, inauguració o esdeveniment social, adaptant-se a l’espai i l’estil del client.

La línia Reposa Sapore té una característica molt innovadora amb materials d’últimes tendències en el món de la decoració. I un dels aspectes més importants i molt valorats pels clients és que també ofereix un assessorament per a cada esdeveniment per cobrir sempre fins a l’últim detall.