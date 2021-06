Un dels punts forts del polígon industrial de Fornells de la Selva és la seva ubicació. Una de les premisses que busquen moltes empreses a l’hora d’instal·lar-se en una zona determinada són precisament les seves connexions. En el cas de Fornells, hi ha pocs polígons que tinguin la seva situació i la seva bona connexió amb diversos nusos de comunicació, especialment per carretera.

El polígon és un pol d’atracció per a aquelles empreses que precisament busquen uns bons enllaços, especialment si disposen d’una flota de camions que han de fer operacions de càrrega i descàrrega. S’hi pot accedir fàcilment sense haver d’entrar al nucli urbà. Es troba a només 300 metre de l’autopista AP-7, l’autèntic emblema de les comunicacions per carretera. A més, a poca distància hi té dos accessos que faciliten molt la mobilitat. A poca distància hi ha també la variant de l’N-II de Girona i es troba a tocar la carretera N-II i precisament en el seu tram desdoblat. Tot plegat fa que moltes empreses hagin valorat aquestes comunicacions a l’hora d’instal·lar-se al polígon. També la poca distància amb la ciutat de Girona ha fet créixer la demanda.

L’aeroport de Girona-Costa Brava està situat a només vuit quilòmetres i l’estació de passatges del Tren d’Alta Velocitat, a set. Un altre dels punts a favor és que en un futur es podria construir finalment el baixador del TAV a l’aeroport. És un projecte que a poc a poc va agafant forma i és possible que s’acabi executant. També el polígon de Fornells té bona connexió amb un dels principals ports de la demarcació de Girona: el de Palamós. Algunes mercaderies arriben per aquest punt d’entrada. La via terrestre és segurament la que més utilitzen les empreses implantades al polígon però determinades activitats es poden beneficiar d’altres tipus de comunicacions en un futur. Ja en el seu moment quan la concessionària Abertis va decidir fer el nou accés a l’autopista i crear el vial de circumval·lació a tota l’àrea urbana de Girona, un dels municipis que més ho van celebrar va ser Fornells, ja que va aconseguir fer un salt molt important amb el seu polígon.