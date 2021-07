Els serveis funeraris han treballat intensament mantenint els protocols sanitaris i afrontant els pitjors moments d'una crisi sanitària sense precedents. Així, s'han travessat situacions complexes, com la suspensió de vetlles i funerals en els moments més aguts de la pandèmia, fins a la restricció d'aforaments als tanatoris, complint amb l'objectiu de protegir la salut de les famílies i els treballadors de les instal·lacions.

Al llarg d'aquest període, la Funerària Mémora, líder del sector a Espanya, ha apostat per l'adaptació constant i la prevenció per garantir la seguretat a les seves instal·lacions i tanatoris, 13 d'ells situats a la província de Girona als municipis de Salt, Arbúcies, Banyoles, Besalú, Blanes, l'Escala, la Bisbal d'Empordà, la Cellera de Ter, Maçanet de la Selva, Palafrugell, Torroella de Montgrí i Roses, a més de Girona ciutat.

La situació és de recuperació progressiva però es mantenen les mesures de seguretat essencials. A Girona, la regulació per als tanatoris estableix un aforament recomanat de 10 persones en les sales de vetlla, un aforament del 70% en les sales per a cerimònies i una comitiva de màxim 10 persones per a l'enterrament o la incineració.

Encara no podem abaixar la guàrdia

«Des del primer moment de la pandèmia, vam assumir la responsabilitat de garantir la seguretat i el benestar de les famílies i els nostres professionals. Per complir amb aquest deure, hem revisat i adaptat constantment els nostres protocols i mesures d'higiene i seguretat en funció de l'evolució de la situació sanitària i les normes vigents en cada moment», explica Xavier Poch, gerent de Mémora a Girona.

«Hem volgut garantir en tot moment que els nostres tanatoris són espais segurs i confortables, i el nostre equip professional s'ha mantingut compromès amb aquest objectiu, tractant de prestar uns serveis funeraris de qualitat i segurs en tot moment. De fet, encara que el procés de vacunació estigui cada dia més avançat, encara no podem abaixar la guàrdia», ha remarcat el gerent de Mémora a Girona.

Compromís amb les famílies

Conscient de la importància que tenen les cerimònies de comiat per a les persones que han perdut a un ésser estimat, Mémora va oferir l'oportunitat d'organitzar cerimònies en moments posteriors, tot i estar allunyats de la data de la defunció. Es tracta d'una iniciativa que l'empresa va posar en marxa en els moments més complexos de la pandèmia seguint les recomanacions dels psicòlegs i experts en dol, i fidel al seu compromís amb les famílies, oferint màxima sensibilitat i respecte.