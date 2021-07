L’autoconsum solar s'ha convertit en una alternativa real a la dependència total de la xarxa elèctrica. La instal·lació de panells solars en teulades de llars unifamiliars o en comunitats de veïns és una opció cada vegada més estesa entre els particulars. Tant és així, que està naixent una nova figura dins el món elèctric, la del prosumer o autoconsumidor, amb un paper que promet ser clau durant les properes dècades.

I és que l'autoconsum solar permet produir i consumir la teva pròpia energia i abocar a la xarxa elèctrica els excedents generats per la instal·lació solar que no necessitis. A canvi d'aquests excedents, la comercialitzadora – com Estabanell Energia - ofereix una compensació econòmica per kWh abocat a la vegada que suma energia d'origen 100% renovable a la xarxa. Aquesta compensació, que l'autoconsumidor veu reflectida en la factura, és addicional a l'estalvi directe d'energia que se n'obté gràcies a l'energia que ens proporciona el sol. Una instal·lació solar en un habitatge unifamiliar redueix fins a un 35% la despesa elèctrica. Depenent del model de consum elèctric, aquest percentatge pot traduir-se en un estalvi anual de més de 1.000 euros. Així, mentre que els temps de vida útil dels panells supera els 30 anys, la inversió inicial queda amortitzada en només uns 7 anys.

A més de l'estalvi econòmic, l'altre gran benefici de l'autoconsum és que aprofita l'energia neta del sol i, per tant, disminueix la petjada de carboni de l'habitatge. En concret, una instal·lació fotovoltaica residencial estàndard representa, de mitjana, un estalvi d'unes 1,5 tones de CO2 anuals.

Servei integral i subvencions

Malgrat la creixent popularitat de la tecnologia solar, plantejar-se fer el pas pot comportar molts dubtes sobre el tipus de tecnologies i manteniment necessaris, subvencions o funcionament general dels panells. Estabanell Energia, en col·laboració amb la companyia gironina Electrofluxe, ofereix a l'autoconsumidor un servei integral. Des de l'assessorament inicial, on s'explica de tu a tu qualsevol tipus de dubte que pugui sorgir a l'usuari, fins a la creació de l'oferta —gratuïta i personalitzada segons característiques específiques d'inclinació, consum de la llar, orientació i situació de la teulada—, passant per la instal·lació de les plaques i el manteniment durant tot el temps de vida dels panells.

Segons el Responsable d'Autoconsum d'Estabanell, Pedro Rojas, “el nostre tret distintiu és l'assessorament. No creiem en ofertes estàndards d'Autoconsum. És una tecnologia amb enormes avantatges, però que necessita un estudi i disseny previ segons les característiques de cada instal·lació i dels hàbits de consum de l'usuari.”

Durant els mesos d'estiu, a més, Estabanell Energia ofereix preus especials en els seus kits solars, amb descomptes de fins al 10% per a les 100 primeres instal·lacions i un preu millorat pels excedents energètics durant el primer any.

Els kits inclouen diferents tipus de panells de qualitat superior. Tots, però, amb una garantia de 25 anys. A més, l'usuari o usuària pot controlar la seva producció des d'una app mòbil i monitoritzar el rendiment de la instal·lació.

L’oferta, vigent fins al 15 de setembre, està disponible a través del web d'Estabanell Energia, on l'equip de professionals atendrà i enllestirà una proposta a mida, sense cap compromís, amb diferents opcions d'instal·lació. Així, el client, podrà decidir amb tota la informació al seu abast i triar aquella oferta que millor s'adapti a les seves necessitats.