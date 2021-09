Som el referent en la cura de la imatge actual dels senyors. Aprofita aquesta promoció i vine a conèixer-nos!

La barberia més exclusiva i vintage acaba d’arribar a Girona. Amb un nom que evoca tradició i vocació, Don Barbero rebrà els seus clients en plena rambla de la Llibertat de Girona, al número 23 en un ambient de luxe.

El seu naixement s’inspira en l’estil i la professionalitat dels cèlebres barbers tradicionals, amb una confluència entre el més clàssic i els serveis d’ultimíssima avantguarda. L’afaitat tradicional és només un dels múltiples serveis en què són experts, passant pel tint de barba i fins i tot arribant a l’allisat de queratina de barba.

Per això, compten amb marques de primeríssim nivell i de productes exclusius que satisfaran els coneixedors més exigents dels secrets d'un bon afaitat. En un ambient relaxat i cuidat fins al més mínim detall, els seus barbers atenen a qui busca un servei excel·lent, en un ventall de clients que també inclou celebritats.

Aprofita aquesta promoció i vine a conèixer-nos!

Estem molt contents de la nostra arribada a Girona, i per celebrar-ho de la millor manera, els lectors de Diari Girona podran gaudir d’un exclusiu descompte del 15% en tots els nostres serveis. És tan fàcil com reservar cita de manera online a www.donbarberobcn.com o per telèfon al 972 91 61 98, un cop a la barberia només caldrà avisar-nos que venen de part de Diari de Girona. Llest!

Reserva una cita i submergeix-te en una experiència plena de benestar i luxe.