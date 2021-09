Setembre és el mes de reprendre rutines, la tornada a l'escola, tornada a la feina, i propòsits oblidats durant les vacances. Un dels més importants i que ens pot afectar positivament a l'hora de restablir els hàbits descuidats són els alimentaris. Cal tenir en compte que entrem en una estació amb clima canviant (pluges, canvis de temperatures sobtats i nits més fredes) que influeixen en el nostre cos. Per aquest motiu cal començar a introduir plats calents per evitar que el cos es refredi en excés.

Entre els aliments de temporada, trobem verdures com el bròcoli, la coliflor i la col, tot i que estem acostumats a gaudir-les tot l'any, és ara quan es troben en el seu millor moment. Passa el mateix amb els espinacs i els porros. La xirivia és un altre tubercle que és de temporada i que s'acostuma a utilitzar per fer caldos vegetals i que també es pot cuinar en forma de crema o bé a la brasa acompanyat d'altres verdures. Es tracta d'un aliment digestiu i útil per molèsties intestinals.

Pel que fa a les fruites, durant aquest més aniran desapareixent els préssecs, xíndries i fruites del bosc, i comencen a aparèixer les prunes grogues i negres, les magranes i les protagonistes del mes que seran el raïm i les diferents varietats de pomes. A Supermercats Montserrat en trobaràs

També comença a tenir presència el codony, una fruita curiosa perquè no la podem menjar crua a causa de la seva aspror i al seu gust àcid-amarg. La forma tradicional de menjar-los és fent el dolç de codony. Cap a finals de mes també començarem a comptar amb la presència de caquis, xirimoies i kiwis.

A Supermercats Montserrat aconsellem comprar les fruites i verdures de proximitat, és la manera de trobar-les en el seu punt òptim de maduresa i és més fàcil seguir l'estacionalitat, a més a més donem suport al comerç local.

