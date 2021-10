Agrienergia, empresa elèctrica de Banyoles amb un bagatge de 120 anys d’història, ha ampliat la seva oferta energètica i des de l’1 d’octubre passat comercialitza gas natural. És el primer cop que una empresa banyolina porta el gas en aquest territori. Aquesta aposta s’emmarca en el seu pla d’innovació i apropament a les necessitats energètiques «del territori com ara va ser la posada en marxa el febrer passat de la línia d’autoconsum fotovoltaic, Agrienergia Solar», han explicat des de l’empresa.

Aquesta nova activitat neix a partir d’haver detectat la necessitat «a l’entorn més proper d’una comercialitzadora de gas local, més propera i sensible amb la necessitat de fer la transformació energètica més eficient al nostre territori». Aquest canvi de model necessita ara per ara el suport del g as fins a l’arribada d’altres tecnologies de suport realment eficients tant en termes tècnics com econòmics. Agrienergia Gas és conscient de la necessitat de fer un canvi de model i per aquesta raó incorpora aquesta nova oferta energètica amb la idea de vendre gas renovable «a partir d’hidrogen verd o biogàs com més aviat possible».

Amb motiu d’aquesta estrena les llars, negocis o empreses que contractin Agrienergia Gas es poden d’importants beneficis. Per exemple, als 200 primers clients de gas, Agrienergia els hi regalarà el 25% del cost de la llum, si són clients seus d’electricitat, per tota la llum 100% renovable consumida des del mes de la contractació del gas fins al 31 de desembre de 2021. Es tracta d’una bona notícia pel territori donat que es tracta d’una empresa local, propera, responsable i conscienciada amb el medi ambient i amb les persones. Podeu participar en aquesta promoció i contractar aquest nou servei accedint a: www.agrienergiagas.com