La firma gironina de calçat Toni Pons compleix 75 anys amb una trajectòria forjada des de l’esforç, el compromís, la visió del futur i la passió. Els seus orígens es remunten als anys 20 a Osor, concretament a Cal Lluís Espardenyer, una botiga on es venien queviures i les espardenyes que elaborava Lluís Pons Sureda que combinava el seu ofici de barber amb la de creació d’espardenyes de manera totalment artesanal. Poc podia somiar que un segle més tard Toni Pons s’ha convertit en una firma internacional amb presència a 51 països i trepitjant més fort que mai.

Les espardenyes eren el calçat més habitual que feien servir els treballadors al camp. Aquell calçat tan bàsic va anar evolucionant i el 1946 el seu fill, Antoni Pons Parramon va mecanitzar el procés d’elaboració que va donar peu al taller artesanal. A poc a poc va anar creixent fins que el 1968 ja es funcionava com una empresa i es va decidir deixar Osor per traslladar-se a la ciutat de Girona. El 1974 Antoni Pons Carós, fill del fundador, va entrar a la companyia i la firma passava a mans de la segona generació, moment en el qual va arribar l’expansió. La seva visió era molt clara: s’havia d’entrar a nous mercats.

El primer va ser el mercat francès i el 2012 la tercera generació va prendre el timó amb l’entrada també a la companyia de Jordi Pons. El creixement i l’evolució era constant fins al 2016 es va decidir actualitzar la imatge de la marca, es va reformular el logotip, es va reestructurar la col·lecció i va veure la llum un nou projecte: l’entrada directa de la marca en el món del Retail amb l’obertura de les primeres botigues pròpies Toni Pons, ubicades a les principals ciutats de l’Estat. La companyia va rebre un nou impuls el 2018 amb una nova web corporativa i una botiga en línia el que possibilitava l’adquisició de la marca des de qualsevol punt del món. El creixement es va consolidar i per continuar oferint el millor servei Toni Pons va inaugurar una nau logística de més de 3.000 metres quadrats al costat mateix de les oficines centrals a Girona.

Durant els darrers anys aquella firma nascuda de manera artesanal a Osor ha vist com s’ha consolidat tant a nivell nacional com internacional. Les xifres parlen per si mateixes: les espardenyes Toni Pons es troben en més de 4.000 punts de venda de tot el món; compta amb 27 botigues pròpies i franquícies a Espanya (Girona, Barcelona, Tarragona, Madrid, Màlaga, Sevilla, Granada, Nerja i Sant Sebastià); Mèxic (Cancún, Playa del Carmen, Monterrey i Ciutat de Mèxic), Colòmbia (Barranquilla), Aràbia Saudita (Riad i Dammam) i Malàisia (Pahang). A més, la botiga en línia de Toni Pons www.tonipons.com, així com la venda en diversos market places, permet arribar a tot el món, els 365 dies de l’any.

Aquest creixement ve corroborat per unes dades molt destacades que demostren la seva trajectòria costant. La previsió de 2021 és tancar l’any amb una facturació d’uns 18 milions d’euros i arribar a la fabricació ja d’1 milió de parells. La porta al món continua oberta amb una col·lecció de 400 models d’espardenyes per cobrir les necessitats de tots els públics. Fruit de la seva innovació és que cada estiu, a més del seu producte estrella, presenta una col·lecció de complements per a combinar amb les espardenyes. Però no només inclou una col·lecció d’estiu.

Durant els mesos d’hivern disposa de col·leccions per a dona i home de sabates, botes i botins (on hi destaquen les noves botes d’aigua, que son una tendència d’aquesta temporada). Així com també la col·lecció Slippers, sabatilles d’estar per casa inspirades en les espardenyes, amb models per a tota la família i que han tingut una gran acollida entre el públic.

Com no podia ser d’una altra manera Toni Pons està influenciada pels seus orígens gironins, el caràcter mediterrani i la terra on la va veure néixer. Això es trasllada de manera inequívoca als seus productes que 75 anys després continuen conservant el caràcter artesanal. De fet, les espardenyes Toni Pons estan fabricades íntegrament a Espanya mitjançant un procés de fabricació artesanal que conserva moltes similituds amb el de principis de segle XX. Gran part dels models d’espardenyes Toni Pons estan cosits a mà, el que els aporta un valor afegit de tradició i qualitat. I tot plegat, des del respecte al medi ambient.

Amb motiu del 75è aniversari Toni Pons ha dissenyat la col·lecció Càpsula formada per 4 models d’espardenyes batejats amb els noms Anglès, Amer, Girona i Osor; tot un homenatge als seus orígens.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Antoni Pons Parramon va mecanitzar la producció sense perdre el punt artesanal de Toni Pons que s’ha convertit en una empresa de referència amb unes instal·lacions modernes i amb més productes a banda de les espardenyes, com aquesta col·lecció d’hivern.