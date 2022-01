El polígon industrial de Campllong Les Ferreries compta amb diversos factors atractius per als futurs usuaris. Segons destaca el batlle del municipi, Lluís Freixas, n’hi ha un que ressalta per sobre dels altres: la proximitat. Per l’alcalde, el fet de ser un municipi petit (533 habitants) facilita la relació entre les empreses i l’Ajuntament que, segons subratlla Freixas, posa a l’abast un servei per tal de facilitar sinergies entre les empreses i facilitar-los-hi la localització del millor espai possible en funció de les seves característiques i necessitats. D’altra banda, també faciliten un servei d’ocupació per buscar, en cas que ho necessitin, personal. L’Ajuntament també proporciona serveis municipals i posa a disposició de les empreses del polígon quatre sales habilitades per a desenvolupar-hi reunions.

Un altre dels punts forts que subratllen d’aquest polígon és la mobilitat. Freixas defensa que el polígon situat dins del seu terme municipal presenta molts avantatges respecte a altres zones industrials. «Està situat en segona línia, té un pulmó verd al voltant i a vegades això és millor fins i tot que estar a primera línia». Però sens dubte, el punt fort és la seva bona comunicació amb diferents vies essencials per poder portar a terme una activitat industrial. El polígon de Campllong està situat en un punt estratègic a molt pocs minuts de la carretera N-II, la gran via de comunicació de les comarques gironines, l’autopista AP-7, l’Eix Transversal i l’aeroport Girona Costa Brava. El fet que estigui tan a prop de les principals vies de transport és un factor que les empreses valoren cada vegada més. D’altra banda, el polígon compta amb un 30% de superfície edificable. Aquestes parcel·les es divideixen en espais que van des dels 1.000 fins als 10.000 metres quadrats. L’Ajuntament també està treballant per posar en marxa el pla d’ampliació del polígon. Durant el 2021 es van produir alguns moviments, entre un 15 i un 20 % de finques van canviar de propietat. Això permet l’Ajuntament afrontar amb cert optimisme el futur i pensar que en un moment o altre es podrà executar el projecte que fa temps que hi ha damunt la taula. Es tractaria de créixer en una superfície de 226.884 metres quadrats. De moment, a poc a poc s’han pogut fer passos. Pe exemple, en el seu moment Urbanisme ja va aprovar el projecte com també el mateix Ajuntament de Campllong. Un futur optimista Freixas és optimista de cara al futur pel que fa a la reactivació econòmica i al desenvolupament de tota la zona industrial del municipi. El polígon de Campllong va néixer el 2004 com a fruit de l’escissió del polígon de Riudellots de la Selva. Té una superfície de 243.607 metres quadrats i acull una trentena d’empreses. L’espai ha estat «viu» constantment i, tot i les diferents crisis econòmiques que s’han patit sempre la seva activitat ha tirat endavant i s’han implantat noves indústries i negocis. Sempre s’ha intentat portar a terme obres de millora i manteniment. Durant els darrers anys per exemple s’ha substituït tot l’arbrat del polígon, ja que hi havia alguns arbres com ara plataners que havien fet malbé moltes voreres i desaigües. També es va fer la connexió amb el carrer bici de Riudellots per facilitar la mobilitat dels treballadors. Finalment, des de l’Ajuntament es mostren satisfets amb les actuals empreses inquilines del polígon, entre les quals destaquen la multinacional de complements de luxe, Louis Vuitton, que compta amb una nau de 7.000 metres quadrats i una plantilla que frega els 500 treballadors, segons l’Ajuntament, o també l’empresa multinacional Imnasa, dedicada a la fabricació de complements de vaixells. Així doncs, el municipi espera millorar la sinergia amb les empreses amb l’esperada ampliació.