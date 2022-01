Forallac està treballant per fer una millora energètica en el seu polígon industrial amb la creació d’una comunitat d’autonconsum energètic. El municipi actualment disposa de dos polígons, el V-2 i la Bordeta. El primer, el més important del municipi, disposa de 83 empreses repartides en una superfície de 41 hectàrees on hi treballen gairebé 500 treballadors. Actualment té 26 d’aquestes hectàrees ocupades i, per tant, encara disposa de marge pel seu creixement i expansió en les 15 hectàrees restants.

Aquest, segons indica l’Ajuntament, ha sigut un dels motius per impulsar una comunitat local d’energia al polígon de Forallac, que permeti reduir la factura de la llum a les empreses adherides, reduir les emissions de CO2 i fomentar l’ús de les energies renovables. La instal·lació de plaques solars que donaria servei a la comunitat se situaria a les cobertes dels edificis municipals del viver d’empreses, Nexes, i la deixalleria i la brigada municipal. El projecte vol promoure l’autoconsum energètic compartit, per fomentar la transició energètica en l’àmbit local, amb la participació activa, en aquest cas, de les empreses establertes al polígon. Segons l’Ajuntament, amb aquesta iniciativa, a més, les empreses adherides aconseguirien un estalvi molt significatiu en la factura de la llum i un millor posicionament a través del màrqueting verd i una reducció de les emissions de CO2. A més a més, el viver d’empreses del polígon funciona íntegrament amb energia solar i configurarà l’embrió i l’eix vertebrador d’aquesta nova comunitat energètica. El procés, a mesura que suma punts, permet optimitzar tant les produccions com els estalvis energètics. L’Ajuntament confirma que totes les empreses que hi participin tindran dret a un percentatge de la producció de les plaques solars situades a teulades de propietat municipal, que se li restarà del seu consum mensual. El viver pioner El viver d’empreses va néixer fa 13 anys amb la voluntat d’impulsar el creixement de projectes i start-ups. Actualment és un dels vivers més importants de Catalunya. Situat al polígon, compta amb 18 despatxos, 8 naus i 12 espais de co-working plenament habilitats per acollir nous projectes empresarials. El gerent del viver, Quim Gudayol, destaca que d’ençà que es va fundar ha vist diversos casos d’èxit; com l’empresa d’infusions de proximitat, Tegust, que, segons explica Gudayol va créixer tant que va haver de buscar un espai més gran, o l’empresa de ginebres Nut. El gerent del vivre afegeix que l’estalvi que representa la transició cap a plaques solars «és excepcional». Els interessats en rebre l’assessorament de Nexes han de contactar directament amb el viver a través del seu portal i presentar una memòria del projecte. A banda i banda de la C-66 A banda de l’impuls per fer una millora energètica en el parc, una de les majors virtuds d’aquesta zona industrial de Forallac és que està molt ben situada a banda i banda de la C-66, la carretera que uneix Girona amb Palamós. Una de les majors indústries que tenen presència al polígon de la Bordeta de Forallac és Casa Westfalia, empresa d’aliments selectes que té presència a diversos països. Donat el territori on es troba situat el polígon, inicialment aquesta zona industrial estava ocupada per empreses relacionades amb el sector de la ceràmica i la pedra artificial. A poc a poc es va anar consolidant el sector fins que el 1999 es va iniciar la seva urbanització que va donar pas a l’actual zona industrial. Actualment forma part de la xarxa d’espais industrials de l’Empordà que té com a objectiu la dinamització dels polígons industrials i la zona d’activitat econòmica de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret.