Acoreo és una associació que va néixer el novembre de 2017 per ajudar als consumidors i usuaris en les seves relacions amb les grans corporacions i empreses, especialment entitats bancàries, i administracions públiques. Els seus fundadors són experts en dret bancari i en la defensa dels drets dels consumidors en qualsevol àmbit. A la demarcació de Girona compta amb dues oficines: Girona i Olot. Albert Garcia, és president i advocat d’Acoreo a Girona.

Què és el «càrtel dels cotxes»?

Actualment, l’entitat ha posat en marxa una campanya de reclamacions pels afectats del que es coneix com a «càrtel de cotxes». Aquest cas fa referència a la resolució de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) que va determinar que el conjunt majoritari de les empreses fabricants de vehicles (91%) va obtenir informació classificada sobre la projecció estratègica dels seus competidors entre els anys 2006 i 2013, així com dels marges de negoci, un fet que distorsiona el mercat i repercuteix en el preu final pagat pels clients que no es poden beneficiar, per exemple, dels descomptes que les empreses haurien aplicat de no conèixer el que feia la competència.

La CNMC va establir una sanció de 171 milions per aquestes empreses i el Tribunal Suprem va ratificar, l’any passat, que efectivament un conjunt de fabricants de vehicles (26 en total) va estafar als seus clients després d’haver-se associat per controlar els preus del mercat. En definitiva, un 90% dels usuaris que entre els anys 2006 i 2013 van comprar un vehicle són susceptibles de ser víctimes del «càrtel dels cotxes» i d’haver pagat més diners del compte pel seu vehicle, un fet que ara poden reclamar als tribunals per tal que els hi retornin un percentatge dels diners.

Com saber si sóc víctima?

Des d’ACOREO ofereixen la possibilitat de consultar, de manera gratuïta, qui és víctima d’aquest cas. Per fer-ho tan sols cal facilitar les dades a través del formulari establert en la seva pàgina web (www.acoreo.org). En cas de ser perjudicats pel càrtel, els interessats poden contractar els serveis d’ACOREO aportant una provisió de 150 euros que es destinarà al pagament del pèrit, del notari i als serveis per tal d’enviar el burofax.

Des de l’entitat insisteixen a totes les persones que van comprar un vehicle en aquest període que consultin gratuïtament si són víctimes d’aquest càrtel perquè els afectats tenen un temps limitat per realitzar la reclamació o perden l’oportunitat de fer-ho. En cas de guanyar el judici, els afectats poden reclamar fins a un 20% del valor dels vehicles. Un fet que, segons Albert Garcia Borràs, president d’ACOREO a Girona, «cal fer»: «Les grans empreses juguen a què la majoria de gent no reclamarà. Però al final la inversió inicial és baixa, 150 euros, i després la indemnització la determinarà el jutge, però com que la mala fe de l’empresa ja està acreditada, al final són els teus diners i és una oportunitat de recuperar-los».

En aquest sentit, Garcia Borràs explica que la mitjana de preus dels vehicles venuts a l’estat en el període del «càrtel de cotxes», entre 2006 i 2013 va ser de 18.000 euros, per tant, si s’aconsegueix recuperar el 15 o el 20% els usuaris podrien recuperar 2.500 euros de mitjana, com a mínim. Des d’ACOREO tenen experiència en casos similars, ja que també han dut a terme amb èxit un cas similar, el «càrtel dels camions», un cas pràcticament idèntic, però que van dur a terme les empreses fabricants de camions. D’altra banda, ACOREO compta amb una cinquantena d’advocats arreu de l’Estat que s’han format específicament per portar als tribunals la macrocausa per defensar els drets dels consumidors i recuperar part dels diners que les víctimes del «càrtel dels cotxes» van pagar. Des de l’entitat recorden que, com més gent denunciï, més força tindran i més repartides quedaran les despeses que es derivin del procés.