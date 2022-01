Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una transició des d’una situació de pandèmia a una situació de virus endèmic.

Aquestes circumstàncies han fet que l’exercici 2021 no hagi estat precisament un any de plena recuperació econòmica, sinó que hi continua havent una part significativa del teixit econòmic i empresarial que no ha pogut recuperar els nivells òptims d’activitat ni tampoc obtenir les eines o els mitjans adequats per tal de restablir el desequilibri econòmic que els moments més durs de la pandèmia els ha ocasionat. El Govern, lluny d’oferir una solució definitiva davant la situació d’insolvència en la que es veuen immerses moltes empreses o activitats econòmiques, va decidir seguir prorrogant l’obligació que aquestes empreses tindrien de declarar-se en situació de concurs de creditors. L’última moratòria fou aprovada pel Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre i posposa l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs fins al 30 de juny de 2022. Des del nostre punt de vista, aquesta mesura, juntament amb altres com la concessió de crèdits ICO o ajudes directes, només podria ser útil per aquelles empreses que realment són viables i que han tingut un problema puntual de tresoreria, però no per aquelles que realment no ho són. D’aquesta manera es mantenen artificialment en el mercat a empreses que no tenen ni tindran mai la capacitat de retorn del seu endeutament (empreses zombis) i on el transcurs del temps només contribueix a agreujar la seva situació d’insolvència i a fer encara més difícil que els creditors puguin cobrar el seu deute.

Segons el Govern espanyol, la darrera moratòria concursal es deu a la conveniència de poder disposar de la nova normativa (l’enèsima reforma de la llei concursal), actualment en fase parlamentària, per la que es durà a terme l’adaptació al Dret espanyol de la recent Directiva comunitària sobre reestructuracions i insolvències. La previsió és que aquesta nova normativa concursal entri en vigor a partir del segon trimestre de 2022 i pensem que suposarà un canvi de paradigma en la forma de gestionar les situacions d’insolvència empresarial, introduint la figura de l’expert reestructurador, que haurà de dissenyar un pla de mesures per tal de fer possible la viabilitat econòmica de l’empresa i evitar la declaració de concurs. Ara bé, en el cas de les anomenades empreses «zombis» creiem que aquesta nova figura no tindrà cap mena de sentit i estan abocades a un procés inevitable de liquidació i extinció.

La qüestió és que comencem un any on ens esperen canvis normatius transcendents i que poden afectar de forma molt directa als nostres clients (la nova llei de l’habitatge, la modificació de la llei de cadena alimentària, la implantació dels valors de referència en les operacions immobiliàries, la llei de creació i creixement d’empreses, l’entrada en vigor de la reforma de la llei de defensa de consumidors i usuaris, la reforma laboral, etc.).

Des de Ribas Àlvarez hem de dir que estem preparats per afrontar els nous reptes que ens presenta aquest any 2022 i volem traslladar tranquil·litat als nostres clients, així com el nostre compromís que estarem en tot moment al seu costat.

L’equip de Ribas Àlvarez advocats reflexiona sobre aspectes que tindran especial incidència aquest 2022

MARIA ÀNGELS ADROHER: ADVOCADA ESPECIALISTA EN DRET CIVIL, PATRIMONIAL I SUCCESSOR

En l’àmbit de les operacions immobiliàries, encetem el 2022 amb una important modificació: el valor de referència. A partir d’1 de gener en les transmissions d’immobles (subjectes a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o a l’Impost sobre Successions i Donacions), s’haurà de declarar com a base imposable mínima aquest valor de referència, sempre que el tinguin assignat. Aquest és un valor que l’Administració ha fixat a partir de la informació que han estat remetent els Notaris al Cadastre sobre el preu de les compravendes realitzades. Atès que aquest valor serà sovint més alt del que les parts consideraran que té el bé objecte de transmissió, es preveu una allau important de processos d’impugnació d’aquest valor de referència per l’increment de tributació que pot suposar

LAURA PASQUAL: ADVOCADA ESPECIALISTA EN DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Amb l’arribada de la pandèmia i l’estat d’alarma, ateses les restriccions sanitàries o de mobilitat, per via de diferents Reials Decrets el Govern va establir mesures excepcionals, una de les quals va consistir a permetre a les societats celebrar les seves reunions de socis o accionistes, així com dels seus òrgans d’administració, a través de mitjans telemàtics, malgrat que no hi hagués una previsió en aquest sentit en els seus estatuts socials. Ara bé, el paraigua legal que permetia dur a terme les reunions d’aquesta forma va perdre la seva vigència el proppassat 31 de desembre. Això significa que a partir d’ara els Estatuts hauran de contemplar específicament la possibilitat de convocar i celebrar reunions de forma telemàtica, i s’hauran de modificar per incloure aquesta previsió si no la tenen, ja que en cas contrari, els acords adoptats podrien ser declarats nuls

PAU VILA: ADVOCAT ESPECIALISTA EN DRET CIVIL CONTRACTUAL, PROCESSAL I PENAL

A l’avantprojecte de la nova llei pel dret a l’habitatge es recullen una sèrie de mesures i mecanismes per contenir i provocar una baixada en el preu del lloguer. Es creen en l’àmbit estatal les anomenades àrees tensades i, quan el propietari sigui una persona jurídica considerada com a gran tenidor, la renda dels nous contractes estarà limitada, sigui pel contracte anterior, o pel límit màxim del preu aplicable conforme al sistema d’índexs de preus de referència. Es permetran pujades addicionals sota determinats supòsits, com per exemple augmentar un màxim d’un 10% del darrer preu de contracte sobre la mitjana dels darrers cinc anys, si el propietari va rehabilitar el pis dos anys abans del venciment, i si va aplicar obres que suposen un estalvi energètic del 30%, millores d’accessibilitat o quan se signin arrendaments per períodes de 10 anys o més.

NÚRIA CAMPS: ADVOCADA ESPECIALISTA EN DRET CIVIL CONTRACTUAL, SUCCESSORI I PROCESSAL

La reforma de la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, que va entrar en vigor el passat 3 de setembre, farà que durant aquest 2022 adquireixi un especial protagonisme l’anomenada figura de l’assistent (amb la reforma hem deixat enrere els termes «tutor» o «curador»). Amb aquesta mesura de suport, les persones amb discapacitat veuran potenciada al màxim la seva autonomia comptant amb una persona que s’encarregarà d’ajudar-les a dur a terme aquells actes que no puguin fer per si mateixes. A la vegada, totes aquelles persones que es trobin en règim de tutela o curatela o bé, els seus tutors o curadors, podran demanar al Jutge que revisi la seva situació i les adapti al règim de l’assistència. Això no obstant, a la pràctica, hem pogut apreciar que els Jutges, d’ofici o a instància del Ministeri Fiscal, ja estan començant a revisar aquestes situacions. Nosaltres recomanem als nostres clients procedir a la designació notarial d’un o diversos assistents en previsió d’una eventual i futura discapacitat o necessitat de suport.

XAVIER VELASCO: ADVOCAT ESPECIALISTA EN DRET MERCANTIL I CONCURSAL

Sens dubte, la previsió de finalització en el present exercici de la moratòria concursal arrossegada des de principis de l’any 2020 i l’entrada en vigor de l’anunciada reforma sobre la immadura llei concursal actual, seran factors que incidiran directament en l’evolució i futur de gran part del nostre teixit empresarial, essent necessària una formació profunda i continuada dels professionals de l’àrea concursal per tal d’assessorar a les empreses en la presa de decisions determinants per la seva continuació i/o subsistència o, en altre cas, dirigides a minorar l’impacte de les conseqüències negatives de la insolvència o evitar incórrer en conductes susceptibles de generar responsabilitats. Per això serà molt important que les empreses adoptin mesures de caràcter estructural que vagin dirigides a millorar la seva eficiència i productivitat.

ANNA CARINA RIBAS: ADVOCADA ESPECIALISTA EN DRET TRIBUTARI I PREVENCIÓ PENAL

D’ençà del dia 29 d’abril de 2021 està vigent una modificació de l’article 4 bis de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que regula la informació de titularitat real de persones jurídiques. A partir d’aquesta data totes les societats mercantils, fundacions, associacions, constituïdes conforme la legislació espanyola o amb domicili social o sucursal a Espanya, estan obligades a obtenir, conservar 10 anys i actualitzar la informació de la persona o persones físiques que ostenten la posició de control d’aquestes persones jurídiques. L’incompliment d’aquesta obligació, comporta una infracció greu de la norma. I en les relacions de negoci o operacions ocasionals amb entitats obligades a l’aplicació de mesures de prevenció del blanqueig (entitats bancàries, notaris, professionals jurídics-econòmics, empreses immobiliàries...) no són aquests els que requeriran la informació de titularitat real sinó que és obligació de les persones jurídiques a les quals m’he referit posar-la a disposició d’aquestes entitats