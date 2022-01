Els jutjats catalans han fet més d’un milió de notificacions telemàtiques als advocats gràcies a la plataforma Noticat, del programa informàtic E-justícia.cat, que el Departament de Justícia va posar en funcionament el novembre de 2019. Concretament, 1.004.369 notificacions telemàtiques, fins ara. El Noticat permet als òrgans judicials comunicar telemàticament les resolucions judicials als operadors jurídics, els quals les reben a l’extranet del professional del sistema e-justícia.cat. Quan un òrgan judicial envia una notificació telemàtica, el professional rep un avís per correu electrònic que l’informa que s’ha dipositat una notificació a l’extranet.

Actualment els jutjats catalans poden adreçar les resolucions per aquest sistema als advocats, els advocats de l’Estat, l’Agència Tributària, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), i també a les diputacions provincials i a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. El Departament de Justícia treballa per incorporar-hi al més aviat possible altres operadors, com ara els administradors concursals, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria Nacional de la Seguretat Social, el serveis jurídics de la Generalitat, etc. El Departament de Justícia de la Generalitat afirma que el fet de substituir les trameses de correu postal per l’enviament telemàtic ha permès estalviar més d’1,6 milions d’euros, concretament, 1.647.165,16 euros. Cada carta certificada que abans s’enviava en paper, amb un cost d’1,64 euros, ara s’envia via telemàtica, a través del Noticat, sense cap cost per a l’Administració.

Seu judicial electrònica

El Departament de Justícia ha previst que la ciutadania pugui rebre a partir d’aquest any les notificacions dels òrgans judicials a través de l’Àrea privada de la Seu judicial electrònica. Des de l’entrada en funcionament, el 2018, la Seu ha rebut prop de vint-i-dos milions de visites, la majoria referents als registres civils. Actualment l’Àrea privada incorpora el tràmit d’al·legacions per a les persones seleccionades per fer de jurat popular; també, la consulta de l’estat de l’expedient i els assenyalaments dels àmbits civil i social, i properament s’hi incorporarà el penal. Justícia també preveu incorporar la presentació de demandes per reclamació dinerària, els escrits que l’acompanyen i les notificacions associades i, d’altra banda, la consulta de la concessió de l’assistència jurídica gratuïta.