Un altre símptoma de vitalitat empresarial és la creació de noves activitats i negocis. La pandèmia ha castigat el teixit empresarial però les xifres apunten a una recuperació a molts nivells. Moltes empreses també estan a l’espera de concretar les ajudes i els fons europeus per tirar endavant nous projectes. Tot plegat fa que Girona es posicioni amb una bona salut empresarial.

Segons les xifres publicades fins al moment no s’ha perdut ritme en la creació de noves empreses a les comarques gironines. La creació d’empreses a la província de Girona recupera el ritme d’abans de la pandèmia, segons les dades provisionals de l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del passat mes d’agost. De fet, des de principis de l’any passat s’havien constituït 1.088 empreses, un augment de 7,3% respecte a les que s’havien creat del gener a l’agost el 2019, en absència de la pandèmia. Unes dades que semblen reflectir la recuperació del dinamisme al sector empresarial gironí.

Per aquest motiu aquestes xifres són un bon símptoma de recuperació i de confiança per aquest any que acabem d’estrenar. Altres xifres confirmades que acrediten aquesta més que optimista recuperació és que per exemple, durant el mes d’agost passat, una època en la qual hi ha molt poques constitucions empresarials, es van crear109 empreses, un 51,38% més en comparació a les que es van crear el mateix any de l’any anterior -quan se’n van constituir 72-. La tendència en una època on tradicionalment hi ha poca activitat va ser a l’alça el que va significar que hi havia un creixement destacat.

Per altra banda, l’evolució del capital injectat pels grups empresarials nous va ser negativa però es va acabar recuperant al llarg de l’any. En el conjunt de l’Estat, a l’agost es van crear 6.309 societats mercantils, un 9,7% més que en el mateix mes del 2020. El capital subscrit va ser de 44,1 milions d’euros, i del total, cinc eren societats anònimes amb un capital subscrit de 2,28 milions d’euros, i 1.338 eren societats limitades amb un capital subscrit de 41,87 milions d’euros.

D’altra banda, 489 societats van ampliar capital per valor de 269,7 milions d’euros. D’aquestes, 24 eren societats anònimes, que van ampliar capital per valor de 59,3 milions, i la resta -465- societats limitades, que van créixer amb un capital de 21,4 milions. Pel que fa al nombre de societats dissoltes a l’agost, es va situar en les 115, un 36,9% més respecte al mateix mes del 2020.

Per comunitats, Catalunya es va situar com el segon territori de l’Estat en creació d’empreses, només superat per la Comunitat de Madrid, amb 1.419 (+15,6%), i Andalusia, amb 963 (-7,8%).