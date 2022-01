Catalunya espera rebre 2.742 milions d’euros dels recursos provinents dels fons europeus Next Generation, en els vessants REACT-UE i MRR, aquest 2022, segons va explicar fa uns dies la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, Matilde Villarroya. Concretament ho va dir en una compareixença a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament, on va demanar el suport de tots els partits per «aconseguir la màxima absorció dels fons» per a Catalunya. Alhora, Villarroya va tornar a reclamar a l’Estat la «cogovernança» d’aquests recursos, i va lamentar «l’excés de centralisme» de l’executiu encapçalat per Pedro Sánchez. Al seu parer, el paper que l’Estat destina a les Comunitats Autònomes és el de «meres executores».

Fons per a empreses La secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus va considerar que aquesta política «dilueix» Catalunya «com a territori» i «pot arribar a limitar» la competitivitat i «dificultar» l’accés als fons a la petita i mitjana empresa. Pel que fa als fons que s’esperen, segons Villarroya la Generalitat gestionarà aquest any 614,8 milions dels fons REACT-UE (352,6 dels FEDER i 263,1 del Fons Social Europeu), 1.527 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i 600 addicionals de les diferents conferències sectorials que tinguin lloc durant aquest exercici. Entre els projectes dels MRR destaquen, per exemple, els 386,7 milions en rehabilitació i agenda urbana, el pla de xoc per vetllar i reforçar les polítiques d’inclusió (246,1 milions), la modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació inicial de 0 a 3 anys (123,9 milions d’euros) o el programa per a noves polítiques púbiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu (100,6 milions). La secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus va recordar que tots aquests recursos s’emmarquen en el paquet de 750.000 milions d’euros addicionals, coneguts com a Next Generation, que la UE ha posat a disposició dels estats membres per fer front als efectes de la pandèmia, dels quals l’estat espanyol opta a 140.000 milions (69.528 en transferències).