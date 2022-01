El projecte CoEspai Girona va néixer l’any 2012 de la mà d’un grup d’emprenedors que buscaven un lloc per treballar que comptés amb tots els serveis d’una oficina, però sense el lligam que aquesta representa. La inspiració per crear l’actual CoEspai Girona va venir d’Alemanya, on van veure una iniciativa que incorporava allò que estaven cercant i, després de veure que aquí no hi havia cap espai amb aquestes característiques, van decidir crear-lo.

Tal com explica una de les emprenedores del projecte, Celeste Senés, aquestes oficines compartides estan ubicades al carrer Anselm Clavé, al bell mig de Girona, i ofereixen diverses modalitats per tal de facilitar el treball als seus usuaris. A CoEspai compten amb una sala oberta de treball on cada usuari té un lloc de treball individual, però comparteix sala amb altres usuaris, el que es coneix literalment com a coworking. Les persones que contracten aquesta modalitat també comparteixen sales de reunions, una sala de descans i un espai de cuina. De fet, fins i tot hi ha un espai d’exposicions que es pot llogar i també s’utilitza per fer xerrades, tallers i mostres. Per als qui necessitin un despatx aïllat, CoEspai també ofereix aquesta opció, així com la de llogar sales de reunions. Senés remarca que es tracta d’una comunitat que, més enllà de compartir lloc de treball, també comparteix sinergies i coneixement: «A nosaltres ens interessa que els usuaris millorin en el seu dia a dia i tinguin més eines per créixer professionalment. Per això també fem presentacions mensuals dels projectes que es desenvolupen, així com formacions gratuïtes i de pagament que els hi puguin interessar als usuaris i també en aquelles matèries i temàtiques d’interès per la comunitat».

Per celebrar el seu desè aniversari, CoEspai ofereix 15 places amb un 40% de descompte

Des de CoEspai remarquen que, a banda de treballar, els llogaters no s’han de preocupar de res més, ja que totes les modalitats de lloguer d’espai de treball disposen dels serveis necessaris (mobiliari, internet, neteja, espai de descans, subministraments, etc.). D’altra banda, remarquen el sistema de tarifes flexible, que permet llogar espais per dies (a partir dels 15 euros), mesos o anys, avisant amb 24 hores d’antelació i a través de la seva pàgina web (coespai.com) o del telèfon 972 911 853. També tenen acords amb espais de coworking d’altres ciutats, un fet que ofereix als usuaris la possibilitat d’utilitzar-los gratuïtament.

Senés remarca que utilitzar un espai de coworking permet tenir més contacte professional amb gent del teu sector i d’altres sectors, un fet que potencien molt: «Fem presentacions mensuals de la gent que està aquí i també busquem projectes que es desenvolupen fora, models i formacions que ens interessen. A vegades el fet de conèixer i compartir ofereix la possibilitat de crear connexions entre sectors o àmbits de treball que d’una altra manera no s’haurien trobat».

Per celebrar el seu desè aniversari, CoEspai ha ampliat les instal·lacions està oferint 15 places amb una promoció especial del 40% de descompte.