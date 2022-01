Fins a 12.000 euros a fons perdut per digitalitzar el teu negoci

Ja és aquí el Kit Digital, el programa extraordinari d’ajudes econòmiques per a la digitalització de pimes i autònoms finançat pels Fons de Recuperació Next Generation EU amb més de 3.000 milions d’euros. T’expliquem tot el què has de saber per gaudir de la teva subvenció a fons perdut fàcilment i sense cost gràcies a KitDigital.cat.

Què és el Kit Digital?

El Kit Digital forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol i té com a objectiu impulsar una millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses beneficiàries millorant la seva maduresa digital.

A qui va dirigit i quins imports s’atorguen?

Autònoms, microempreses i pimes de fins a 49 treballadors, independentment del seu sector o del tipus de negoci. L’import de la subvenció varia segons el nombre d’empleats:

12.000 € per a petites empreses entre 10 i 49 empleats

6.000 € per a petites empreses entre 3 i 9 empleats

2.000 € per a autònoms i petites empreses fins a 2 empleats

Es pot comprovar ràpidament si es compleixen els requisits a través del web de KitDigital.cat

Quines solucions subvenciona?

Solucions digitals com web o botiga online, gestió de xarxes socials, gestió de processos, facturació electrònica, control horari i RRHH, control d’inventari, reserva d’hores online o CRM per a la gestió de clients i proveïdors, entre d’altres.

