Actualment, una de les majors preocupacions de les empreses, tant petites com grans, és patir un atac exterior que s’apropiï de les seves dades. Els ciberatacs causen anualment pèrdues milionàries al sector empresarial i, per aquest motiu, cada vegada és més necessari confiar en empreses que es facin càrrec de la seva seguretat informàtica. Protegir convenientment les dades empresarials adoptant a vegades mesures molt simples pot salvar a una empresa.

Per això primer de tot cal prendre consciència del perill que representen els ciberatacs. Les dades apunten que un atac on els pirates informàtics prenen les dades pot afectar tant a una petita empresa com a una multinacional. Sovint, però, l’objectiu d’aquests lladres informàtics són les empreses petites perquè saben perfectament que són més vulnerables. Coneixen tots els mecanismes per poder accedir als equips informàtics i segrestar directament les dades d’una empresa i bloquejar la seva activitat. Es tracta llavors d’adoptar mesures que almenys dificultin l’accés impedint molts problemes que poden derivar en pèrdues milionàries. La Ciberseguretat és la seguretat de la tecnologia de la informació contra els atacs maliciosos. Qualsevol empresa pot ser atacada, però és cert que hi ha alguns sectors que resulten més atractius per als pirates informàtics com són els dels serveis mèdics, els minoristes o les empreses públiques.

Els mètodes més utilitzats pels criminals són els següents:

- Malware: és un tipus de programari creat per hackers per a danyar els equips. Entre ells estan els virus, els troians, botnets o l’adware, entre altres.

- Man-in-the-midle: consisteix a interceptar la comunicació entre dos usuaris per a robar dades d’interès.

- Phishing: dels més freqüents en l’actualitat, es tracta d’enviar correus electrònics o missatges de text aparentment des d’empreses legals i conegudes i aconseguir informació com a contrasenyes, números de targetes bancàries, etc.

- Denegació de servei: s’anul·len les principals funcions d’un ordinador perquè no es pugui treballar amb ell.

Encara que no es poden evitar els ciberatacs, sí que podem minimitzar el risc, seguint alguns d’aquests consells:

- Utilitzar contrasenyes poc comunes i anar-les canviant contínuament. Sempre són més segures aquelles que contenen majúscules, minúscules, números i símbols en la mateixa contrasenya, perquè són més complicades de desxifrar.

- Realitzar còpies de seguretat periòdicament, perquè en cas d’un atac puguem recuperar la màxima informació possible.

- Mantenir protegits els equips, amb programes antivirus, així com fent les actualitzacions de les aplicacions.

- No obrir mails sospitosos o de procedència desconeguda.

- No donar en la mesura que sigui possible, dades personals.

- Contractar una assegurança específica contra els ciberatacs.

Si adopten aquestes mesures estarem protegint la nostra empresa o negoci d’aquests atacs exteriors. Sempre que posem algun obstacle estarem protegint les dades empresarials i de negoci tan valuoses. La seva pèrdua pot comportar una despesa econòmica molt important perquè és possible que hàgim de pagar per recuperar les dades i llavors fer una inversió per protegir-nos i deixar de ser vulnerables davant una altra ocasió.