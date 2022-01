El Neuromàrqueting és una disciplina del màrqueting que estudia el comportament dels consumidors i és molt important per a conèixer els gustos i necessitats del comprador i poder d’aquesta manera ajustar el producte a la demanda i no al contrari, així com per a optimitzar els recursos destinats a publicitat. L’objectiu per tant és recaptar més dades sobre els desitjos i gustos dels consumidors que d’una altra forma, no seria possible, i tot això gràcies a l’observació del cervell, perquè està demostrat que el subconscient intervé en el 95% de les decisions de compra. La clau se centra per tant, a descobrir com actua el cervell davant els estímuls publicitaris.

El concepte de neuromàrqueting va començar a utilitzar-se per primera vegada en 2002 de la mà del premi Nobel Ale Smidts, i el seu origen podria derivar de ciències com la Neurologia, la Neuroeconomia o la Neuropsicologia entre altres. Existeixen tres tipus de neuromàrqueting: - L’Auditiu, basat en tots els estímuls que es perceben per l’oïda com: la música que sona en els establiments, les bandes sonores dels anuncis televisius o de ràdio.... - El Visual, els que percebem a través dels ulls, com pot ser l’embalatge, la marca, els logos, paraules com: rebaixes, descomptes, ocasió, 2x1, preus baixos..., fotografies o imatges...) - El Kinestètic, que es percebiria amb la resta dels sentits, ja sigui l’olfacte (olors, aromes...,) el gust (les degustacions), o el tacte, etc..