Fira de Girona és per a moltes empreses de la demarcació de Girona el seu aparador comercial. La prova és la Fira de Mostres, la més gran manifestació comercial i empresarial que se celebra anualment. Només la pandèmia ha pogut aturar l’activitat però el cert és que no del tot. En l’anterior edició, sense haver superat del tot els efectes econòmics provocats per la crisi derivada de la pandèmia, moltes empreses van continuar confiant en la Fira per a la seva projecció.

Les xifres demostren aquesta confiança en la Fira de Girona com a projecció comercial. A la darrera edició de la Fira de Mostres celebrada del 28 d’octubre a l’1 de novembre coincidint amb les festes de Sant Narcís es va comptar amb la presència de 257 expositors comercials. Això va representar una ocupació del 70 per cent de l’espai que hi havia disponible. Tot un èxit tenint en compte les circumstàncies actuals i les mesures sanitàries. La Fira es va mantenir com «el gran aparador anual del sector econòmic de les comarques gironines», segons paraules dels seus responsables. Hi van ser presents la majoria dels sectors del teixit empresarial, que van contractar 7.535 m2. S’hi van concentrara sectors de l’emprenedoria, serveis i mobilitat elèctrica (31%); construcció, decoració (28%); alimentació (22%); industrial i tecnològic (13%). La confiança del teixit empresarial de les comarques gironines amb la fira va quedar plenament demostrada. El 80% d’expositors van ser fidels a aquesta cita i, a més, l’aposta pel territori gironí va quedar reflectida: el 59% dels expositors eren de les comarques gironines i el 41% restant provenien d’altres punts del territori català i estatal, segons les dades amb les que va treballa Fira de Girona.