La multinacional familiar de referència en el sector del transport, Calsina Carré, amb seu a Pont de Molins, a l’Alt Empordà, celebra mig segle d’existència i activitat i ho fa amb la segona i tercera generació liderant el projecte i mantenint el mateix esperit emprenedor dels seus fundadors. L’empresa gironina disposa d’una gran presència internacional després d’haver cercat noves oportunitats i haver diversificat les inversions. Això ha comportat que Calsina Carré facturi més de 100 milions d’euros, disposi de més de 700 treballadors, mogui una flota de 800 vehicles i treballi amb clients de referència en sectors com el de l’automoció, el químic, la indústria i l’alimentació. Per arribar a aquestes xifres s’ha seguit un camí basat en la vocació de servei i la voluntat d’ampliar les seves prestacions. En aquest marc d’acció s’inclou l’obertura de diversos magatzems repartits arreu d’Europa i el Magreb. Des de Calsina Carré expliquen que aquest pas «no hauria estat possible sense un posicionament tecnològic potent pel qual l’empresa sempre ha vetllat i apostat. La creació, fa més de 25 anys, d’una empresa dins el grup (EUTI) dedicada únicament al desenvolupament tecnològic i la innovació n’és un clar exemple».

L’empresa gironina ha tingut sempre molt present la necessitat d’obrir nous mercats i expandir-se internacionalment. L’objectiu és buscar l’eficiència operativa i donar un servei més ràpid al client i, per aquest motiu, es van crear diferents filials com la de Romania, Marroc i Tunísia. Aquestes darreres filials demostren l’aposta ferma pel Nord de l’Àfrica i el resultat és que Calsina Carré, ja ha entrat a formar part del top 3 dels transportistes internacionals al Marroc i continua sent també una referència a Romania. Tota aquesta expansió s’ha tingut en compte també seguint uns criteris de respecte pel medi ambient. El grup de transport gironí és conscient del problema mediambiental i per aquest motiu ha potenciat la seva flota intermodal amb alternatives com el DuoTrailer i adaptant els seus camions perquè puguin accedir al ferrocarril. En definitiva es tracta de buscar mesures que generin un menor impacte ambiental per contribuir en la mesura que sigui possible a la protecció del planeta. Calsina Carré és actualment una de les empreses operadores amb més presència a les terminals ferroviàries que connecten el sud de França amb altres punts d’Europa.

Calsina Carré ha estat notícia recentment també per la creació d’un hub logístic a la seu de Pont de Molins on s’ha fet una important inversió econòmica per posar en marxa serveis per a transportistes i conductors amb una estació de servei, un rentat de camions i un aparcament videovigilat, entre d’altres. Segons afirmen des de l’empresa, «en un entorn on la mobilitat està cada vegada més regulada i encara hi ha escassetat d’infraestructures pel conductor, aquesta acció sembla una diversificació encertada».