Poques empreses poden acreditar una trajectòria centenària i ser una autèntica referència en el seu sector. Minguet, amb seu a Olot, és des de 1922, una d’aquestes empreses avalada per una trajectòria professional que amb el pas dels anys ha adquirit una diversificació de serveis i treballar «amb la il·lusió del primer dia».

Minguet Trans s’ha especialitzat en el transport regional i també entre el nord d’Espanya i França de tot tipus de productes a granel, des de ciment, guix, àrids o calç a farines i cereals pel que compta amb certificats Sandac per el transport o l’emmagatzematge. Per realitzar la seva activitat compta amb camions equipats amb cisternes fixes i basculants, bolquets aptes també per el transport de ferralla o pisos mòbils.

Reduir les emissions de Co2

Aquests vehicles tots amb normativa Euro VI aconsegueixen reduir les emissions de Co2 i aconseguir uns consums els més baixos possibles, estant equipats amb sistema de localització i gestió de flota. Actualment compta amb les seves instal·lacions de 20.000 m2 a Olot i 10.000 m2 més al polígon dels Morrals de la Vall de Bianya.

Del Grup Minguet també pengen diverses empreses i activitats, HORPISA, amb seu també a Olot. és una planta de producció de formigó que acumula 50 anys d’experiència i esta preparada per fabricar qualsevol tipus de formigó segons normativa vigent.

Disposa d’una àmplia flota de camions equipats amb sistemes per reduir les emissions i amb consums baixos

Ha contribuït mitjançant el formigó a canviar el paisatge de la Garrotxa participant en la construcció d’equipaments com pavellons esportius, l’hospital comarcal, instituts i escoles, o el parc de bombers, piscines de clubs esportius o en espais municipals com l’arxiu, la plaça mercat o l’espai cràter. També en polígons industrials, depuradores, indústries grans i petites o la construcció d’habitatges. També a millores en les comunicacions de la comarca com l’autovia Olot- Besalú

I si es tracta d’oferir servei, el Grup Minguet disposa també d’una estació de gasoil situada a la carretera de la Canya 115 d’Olot on es pot trobar la millor relació qualitat-preu en aquest combustible. També amb voluntat de servei funciona annex a les instal·lacions d’Olot un rentador de camions dotat amb raspalls automàtics i neteja manual amb Karcher amb la que es pot fer la neteja interior amb productes adequats per a cada vehicle, rentat de frigorífics i cisternes, entre d’altres.

El Grup Minguet està de celebració amb aquests 100 anys d’activitat sempre amb la voluntat de servei al client i acreditant una notable trajectòria empresarial.