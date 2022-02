L’empresa gironina de transports EIXBUS i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya van tancar el 2021 amb 110.580 viatgers a l’Eix Bus, el que suposa una recuperació del 61% dels passatgers anuals respecte els del 2020. Són xifres que entren en la plena recuperació. A més, aquest augment en la línia que cobreix el trajecte entre Girona-Vic-Manresa-Lleida va coincidir amb l’ampliació de freqüències diàries (+37%) que es va començar a dur a terme l’estiu passat. El 2021 l’Eix Bus va apropar-se al doble de viatgers que el 2020 (68.645) i, fins i tot, va superar en un 6% els registres del darrer trimestre comparat amb el 2019: el setembre, octubre i novembre de l’any passat -sense restriccions per Covid- va tenir un 2%, 12% i 8% més de viatgers que el mateix període de fa dos anys, en prepandèmia, segons les dades facilitades. A més, si la situació sanitària entra dins d’una certa normalitat es pensa que es pot encarar aquest any confirmant una recuperació dels passatgers perduts. El rècord de passatgers es va assolir l’any 2019 amb un total de 132.868 usuaris.

El recorregut amb més viatgers és el que uneix Vic i Girona (50% del total), seguit del Vic-Manresa (22%) i Girona-Manresa (11%). El tram, doncs, Manresa-Vic-Girona concentra el 83% dels viatgers de l’Eixbus. El desplaçament Girona-Lleida és del 4%, però «és molt rellevant» perquè es complementa amb el servei de tren entre les dues capitals de província.

Àlex Gilabert, representant d’EIXBUS, explica que l’augment de la demanda s’atribueix “a la incorporació de nous clients al transport públic, de viatgers que no teníem abans, sense oblidar el retorn d’estudiants i de teletreballadors a les universitats i als llocs de feina. En un context de clara recuperació de l’ús del cotxe, cal destacar l’esforç que hem dut a terme conjuntament amb la Generalitat per incentivar la demanda de transport públic a través de l’augment del servei i l’oferta”. El també director-gerent de TEISA destaca que “el nombre de viatgers del 2021 es va recuperar significativament respecte el 2020 (+61%), però en el global anual es va mantenir per sota dels de 2019 (-17%).