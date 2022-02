Moventis Sarfa ha fet tot just 100 anys al 2021 prestant serveis de transport a la societat com a líder del transport públic a Girona i com una de les institucions del sector més emblemàtiques i antigues de Catalunya. La historia de Moventis Sarfa es una historia d’èxit que va arrencar el 1921 en forma de petita empresa de transport, amb una desena de vehicles que cobrien les rutes de l’Alt i Baix Empordà i la Selva.

A dia d’avui, Moventis Sarfa, amb seu a Begur, a Girona, transporta prop de 2,5 milions de viatgers a l’any, mitjançant una flota de 119 busos, en un total de 36 itineraris nacionals i internacionals, que inclouen serveis de transport regulars, reiterats (escolars i fàbriques), i discrecionals. La companyia presta 169.000 expedicions a l’any, en les quals recorre un total de 11.660.000 quilòmetres amb una mitjana de 32.000 quilòmetres al dia. En aquest sentit i com a detall anecdòtic, els quilòmetres anuals que recorre Moventis Sarfa equivalen a realitzar 291 voltes a la circumferència de la Terra en un any. Sense dubte, són unes xifres que representen la gran magnitud que ha assolit l’activitat de Moventis Sarfa en el seu primer segle de trajectòria, i que avalen la seva vocació de servei i el seu compromís amb l’excel·lència en la mobilitat de les persones. Un símbol del transport públic a les comarques gironines Les rutes més demandades pels usuaris i, per tant, els eixos més importants de l’activitat de Moventis Sarfa, es concentren en les següents connexions: Girona-Costa Brava, amb 613.000 usuaris/any; Tossa-Lloret de Mar-Barcelona-Aeroport Josep Tarradellas, amb 475.000 viatgers anuals; Figueres-Roses-Cadaqués, amb 461.000 usuaris/any; i les connexions entre la Costa Brava Centre i la Costa Brava Nord a Barcelona i a l’Aeroport de Barcelona, que concentren a un total de 385.000 passatgers anuals.