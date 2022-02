El 37% de les línies ferroviàries de l’estat espanyol no estan electrificades i, per tant, circular-hi requereix l’ús de locomotores dièsel. No és una situació única a la península, ja que aquest percentatge és similar a tot Europa i, la causa, és la rendibilitat de les línies en qüestió. Però una locomotora dièsel pot emetre 1.000 tones de CO2 cada any i això, xoca de ple amb els objectius del Green Deal europeu. Les piles d’hidrogen podrien ser una solució a aquesta situació i de fet, Europa ha posat sobre la taula 1.000 MEUR per a projectes que permetin desenvolupar aquest tipus de tecnologies i potenciar l’economia verda.

Renfe no té una línia estratègica específica d’hidrogen però sí que té en marxa projectes per explorar formes de tracció respectuoses amb el medi ambient. Forma part del consorci FCH2Rail (Fuel Cell Hybrid Power Pack for Rail Applications), una acció d’investigació que, amb un any de trajectòria, té per objectiu arribar provar abans de tres anys, locomotores d’hidrogen en línies de mitja o llarga distància que no estiguin electrificades.

Així ho va explicar Abraham Fernández del Rey, tècnic d’enginyeria a Renfe, en la jornada «Trens d’hidrogen: Una alternativa al ferrocarril dièsel», organitzada per Enginyers Industrials de Catalunya. Rey augura que, perquè l’hidrogen verd pugui assolir «maduresa plena» el 2030, cal promoure l’estudi i els assajos per conèixer l’impacte de les piles de combustible en la tracció ferroviària. E lprojecte encara està en una fase força preliminar i només se n’han desenvolupat les bases. Segons explica Fernández del Rey, aquest 2022 es començaran a fer les primeres proves internes del demostrador en via mentre que el 2023 es preveu fer circular el demostrador per la via general i avaluar i comparar la competitivitat per tancar el projecte. Un requisit és que el vehicle ha de ser bimodal (que es pugui utilitzar com a elèctric i amb pila d’hidrogen) i CAF ja està treballant en la remodelació d’aquesta primera locomotora.

El projecte té diversos esculls a superar. D’entrada, no s’hi poden extrapolar les dades de proves fetes a altres països europeus perquè depenen de molts factors, com ara l’orografia del terreny. L’emmagatzematge de l’H2 també és un dels temes que s’ha d’estudiar perquè en el món ferroviari, avisa Fernández del Rey, perquè pot condicionar el temps que trigui un tren a repostar i per tant, s’ha de buscar l’equilibri entre “la tecnologia viable i la quantitat a reomplir”. De moment, sembla que fer-ho a una pressió de 350 bar és la solució més viable, avança el tècnic. En paral·lel, cal pensar com s’han de dissenyar les hidrolineres per donar aquest servei i fer totes les comprovacions de seguretat necessàries per posar en circulació un vehicle amb un nou combustible.

Fernández del Rey és cautelós alhora de parlar dels resultats del projecte, sobretot perquè encara no s’ha posat en circulació i hi ha molts detalls dels quals encara no se’n tenen dades concretes.