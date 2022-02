Existeix també en el sector una preocupació pel sistema que s’implantarà un cop eliminat el pagament mitjançant peatge a l’autopista. Es parla d’una vinyeta, però a hores d’ara tampoc s’ha aclarit com es pagarà. El que no vol el sector és que sigui en just. Ja ha manifestat en diverses ocasions que no es mostra en contra d’establir algun sistema però el que no comparteix és que no tingui una certa proporcionalitat. Reclamen les mateixes regles del joc per a tothom i que sigui qui sigui la normativa que s’implanti que es faci a nivell estatal. Els transportistes ja paguen molt de taxes i han contribuït al pagament de determinades vies i, per aquest motiu, es planteja la necessitat d’establir una nova fiscalitat.