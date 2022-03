L’empresa SIGMA Group, ubicada a Cornellà de Terri, es dedica al tractament d’aigües residuals. La companyia treballa en el disseny de processos i equips creant sistemes de tractament d’aigües residuals amb la finalitat de complir els paràmetres requerits o reutilitzar l’aigua per a futures aplicacions, optimitzant d’aquesta manera el seu cicle. SIGMA Group treballa, d’una banda, el desenvolupament de l’enginyeria i dels projectes claus en mà, a través d’AGUASIGMA; i de l’altra, SIGMADAF, en el disseny, la fabricació i el subministrament d’equips de flotació que tenen una capacitat de tractament de fins a 2 milions de litres d’aigua per hora i unitat.

En els darrers dos anys l’empresa ha experimentat un creixement que ha sigut paral·lel a l'expansió en la seva presència en l’àmbit internacional. Els seus equips i projectes donen solucions per a indústries alimentàries, químiques, farmacèutiques i tèxtils, així com també a refineries de petroli, grans plantes dessalinitzadores i centrals termosolars. L’última conquesta geogràfica ha estat Austràlia, una fita que ha suposat que el grup operi en tots els continents. Oscar Mallola, Export Manager, destaca que l’empresa també preveu començar la producció als Estats Units gràcies a la joint-venture amb l’empresa Clearwaters Inc: «L’equip nord-americà ha vingut a fer la formació per aprendre el procés i confiem que abans de tancar el 2022 es produeixin les primeres comandes de fabricació als Estats Units». A les seves instal·lacions de Cornellà del Terri disposen de 2.500 metres quadrats on hi ha un laboratori propi, un centre de formació i les àrees de producció distribuïdes en dues línies paral·leles especialment concebudes per a la construcció d’equips.

Líders en refineria

La multinacional ha experimentat un creixement destacat en els darrers anys gràcies, en part, a l’entrada i creixement en el sector de les refineries de petroli. El seu afiançament en el sector petroquímic en el marc del procés del tractament d’aigües d’aquesta indústria, s’ha segellat amb acords amb grans empreses com Repsol, l’empresa estatal productora de petrolis a Mèxic (PEMEX) o l’empresa estatal peruana (Petroperú), entre d’altres.