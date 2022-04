+Comunitat (Més Comunitat) és una empresa especialitzada en la gestió i l’assessorament de comunitats de propietaris. La companyia va néixer el 2015 a Banyoles gràcies a l’impuls dels seus fundadors, Dani Planas i Joana Viñas, amb l’objectiu de crear un nou model en la gestió de comunitats a través d’un equip altament qualificat i especialitzat per oferir la màxima optimització del pressupost i oferint un tracte pròxim i transparent als seus clients.

Després d’aquests set anys de recorregut, l’increment del nombre de comunitats que gestiona l’empresa ha estat exponencial, més de 200 comunitats han confiat en +Comunitat per a la gestió de les seves llars. Per aquest motiu, la companyia ha ampliat el catàleg de serveis, oferint també l’administració de lloguers i els serveis immobiliaris com la compra-venda i el lloguer de finques. L’empresa també disposa d’una seu a Tamariu i han ampliat les seves instal·lacions amb una propera obertura d’oficina a Platja d’Aro aquest 2022.

Traçabilitat i transparència

+Comunitat està integrat per un equip multidisciplinari i col·legiat que proporcionen tot el coneixement necessari dins els seus respectius camps per oferir la millor qualitat de servei tant en l’àmbit immobiliari com en el de la gestió de les comunitats.

Tal com subratllen els seus fundadors, un dels pilars de l’empresa és la transparència. En aquest sentit, l’empresa ofereix als clients un servei de seguiment online que permet als seus usuaris consultar tota la documentació de la Comunitat i fer un seguiment de les despeses de la Comunitat pràcticament a temps real. Un altre dels punts a destacar del seu equip multidisciplinari és el departament legal que vetlla perquè els clients tinguin tota la seguretat jurídica possible a l’hora d’afrontar els entramats legislatius.