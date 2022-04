Les oficines virtuals que han d’ajudar a tramitar les subvencions dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació d’habitatges ja es troben en funcionament. Són les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), gestionades pels col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i administradors de finques. Els Next Generation per a la rehabilitació tenen un pressupost de 480 milions d’euros (MEUR) per beneficiar uns 60.000 habitatges a tot Catalunya, sobretot per millorar-ne l’eficiència energètica, va destacar la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en la presentació de les oficines. Les subvencions s’han d’aconseguir abans que acabi el 2023 i les obres han d’estar enllestides abans del juny del 2026.

Són tres oficines independents del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i dels Col·legis d’Administradors de Finques, cadascuna amb un espai web i un equip que treballarà amb l’administració pública per gestionar les subvencions. La idea és que assessorin en els processos de rehabilitació derivats dels programes per a la rehabilitació dels Next Generation. En la presentació de les oficines fa uns dies, Cervera va destacar que gestionar els fons europeus és un «repte gran», ja que es tracta de 480 MEUR per a la rehabilitació d’habitatges i 160 MEUR més per construir-ne de nous, dedicats al lloguer social. Amb aquests 160 MEUR s’han de construir uns 4.000 habitatges, va explicar la consellera. Les obres tant de rehabiliatció com de nova construcció han d’estar enllestides abans del juny del 2026, segons els terminis marcats en el pla europeu. «Això vol dir que ens hem d’espavilar. Si ho deixem tot per a l’últim dia, no tindrem capacitat. Hauríem de començar a treballar a partir d’ara», va recalcar el president executiu del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, Celestí Ventura, en la roda de premsa. Les subvencions, lligades a les llicències d’obres, s’han d’aconseguir abans que acabi el 2023. De moment, a la seva plataforma, ja han rebut més de 5.000 entrades. Els representants dels col·legis professionals implicats veuen una gran oportunitat en els fons Next Generation per a la rehabiliatció d’edificis. «Estem molt lluny dels estàndards europeus en cultura del manteniment i la rehabilitació», va assenyalar la degana del Col·legi d’Arquitectes (COAC), Assumpció Puig. Els fons europeus financen un 40% de les obres de rehabilitació si aconsegueixen reduir almenys un 30% de l’energia de consum, va indicar Ventura. El llibre de l’edifici i la redacció del projecte estan coberts per les ajudes europees. La Generalitat va signar fa unes setmanes un conveni amb entitats financeres per obtenir crèdits amb l’objectiu d’avançar la inversió total necessària per fer aquestes obres. En la distribució de les ajudes s’han marcat topalls: fins a 3.000 euros en habitatges; entre 6.000 i 18.000 euros en edificis i entre 8.000 i 21.000 euros en barris.