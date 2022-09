Grup Mémora ha apostat per millorar els equips de recolzament a Girona. L'ens ofereix a les famílies un acompanyament a través dels Grups de Dol que proporcionen, més enllà del funeral, un acompanyament durant el comiat. Aquest acompanyament es pot fer per via telefònica, on hi ha un servei d'atenció en línea durant les 24 hores del dia atès per un grup de psicòlegs que atenen de manera gratuïta, confidencial i anònima. Aquest equip fa un seguiment de fins a un any de durada després de la realització de la cerimònia.

En el marc de l'acompanyament, Grup Mémora també ofereix sessions presencials d'atenció psicològica. Els usuaris que ho necessitin podran contractar un servei presencial en què els nostres professionals especialitzats faran un seguiment i una supervisió individualitzada per superar cadascuna de les etapes del dol. En cas d'estar interessat/da o tenir dubtes sobre aquests serveis, Grup Mémora ofereix la possibilitat de contactar per demanar informació via telefònica (900 231 132) o emplenant un formulari online mitjançant el qual una persona recollirà la informació i es posarà en contacte per resoldre els dubtes que puguin sorgir. La importància dels grups de dol El grup de dol consisteix a dirigir les sessions tenint en compte l’objectiu terapèutic de cada persona que forma part del grup. Mémora garanteix la confidencialitat per poder crear un espai segur on es pot compartir el que l'usuari vulgui compartir en tot moment, sense jutjar ni interrompre quan un membre parla. El grup permet als usuaris tenir un espai on compartir emocions que solen ser difícils i alhora normalitzar l’experiència de cada persona. L'atenció que ofereix Mémora permet als usuaris conèixer i identificar altres maneres de viure el dol i com navegar-hi per evitar situacions d'aïllament.