Camí a la sostenibilitat mediambiental: energies renovables.

El percentatge d'energies renovables a Espanya ha augmentat en els últims anys; de fet, el nostre país s'ha convertit en un referent en la integració de renovables en el sector elèctric. Segons dades d'Eurostat, entre els anys 2005 i 2015 l'ús d'energies renovables va augmentar del 19,1% al 36,9%.

A finales de 2016 gairebé el 16% de tota l'energia consumida a Espanya provenia d'energies renovables. No obstant això, la Unió Europea ha marcat uns objectius que cal complir per al 2020. El paquet de mesures és reduir el 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle (en relació amb els nivells de 1990), utilitzar un 20% d'energies renovables a la UE i millorar un 20% l'eficiència energètica. A l'informe Cepsa Energy Outlook 2030 (CEO 2030) sobre el futur del sector energètic, estimen que a mesura que millori l'eficiència, la taxa de creixement de la demanda global d'energia es reduirà a la meitat de les dades registrades en els últims 15 anys . En la seva visió, Cepsa vaticina que l'oferta energètica mundial continuarà dominada pels combustibles fòssils, tot i que preveuen que les renovables creixeran més ràpidament que altres fonts d'energia.

Transport d'una de les peces d'un aerogenerador - Foto: Cepsa

A l'informe detallen que les energies renovables, per la seva banda, proporcionaran més de la meitat de l'increment en la generació d'energia en els propers 15 anys, un fet sense precedents a causa, sobretot, de l'augment de la penetració de les energies eòlica i solar.

Segons dades de Red Eléctrica, per comunitats autònomes, Castella i Lleó es posiciona al capdavant com la regió que més pes té en la generació de renovables a Espanya amb un 19,3%, seguida d'Andalusia (15,4%) i Galícia (12,7%). Precisament és a la comunitat andalusa, en la qual Cepsa suposa un 9% del seu PIB i on va realitzar inversions de més de 449 milions d'euros en 2018, en la qual la companyia energètica ha instal·lat el seu primer parc eòlic, en concret a Jerez de la Frontera (Cadis).

Parc eòlic a Jerez de la Frontera - Foto: Cepsa

Moltes companyies aposten per un model diversificat i una estratègia que reforci el valor de les energies renovables. Amb 90 anys de trajectòria, Cepsa afronta el futur amb una visió global que l'acosti cap als seus objectius: atendre les necessitats energètiques que necessita cada realitat.

Aquest parc, el primer en l'àmbit de l'energia eòlica per a la companyia i que ha suposat una inversió total de 35,7 milions d'euros, exemplifica l'interès de Cepsa per diversificar el seu model energètic.

Juan Manuel García-Horrillo, director de Gas i Electricitat de Cepsa comenta: "A Cepsa, com a companyia energètica global amb visió de futur, entenem que hem d'estar presents en les energies renovables, un vector de creixement clar a nivell local i mundial. Aquest parc és el primer pas per contribuir a la diversificació del nostre model energètic i de negoci i, a més, ens ha permès desenvolupar noves capacitats tècniques".

El parc, que entrarà pròximament en funcionament, compta amb onze turbines de 150 metres i una capacitat total instal·lada de 28,8 megawatts (MW). L'energia generada per aquesta instal·lació eòlica equival al consum elèctric de 20.000 llars durant un any. A més, amb la generació d'aquesta energia renovable s'evita l'emissió de 32.000 tones de CO2 a l'any. Un clar compromís amb la sostenibilitat mediambiental.

Col·laborant amb els Emirats

En aquesta mateixa línia, Cepsa ha arribat a un acord amb Masdar, la Companyia Energètica de Futur d'Abu Dhabi, per enfortir l'aposta per les energies renovables. La seva col·laboració se centra de moment a Espanya i Portugal, posant el focus en les tecnologies eòlica i solar fotovoltaica. L'objectiu de Cepsa és desenvolupar una capacitat d'entre 500 i 600 MW en els propers 5 anys.