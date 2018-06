L'Aquarius, rebut amb aplaudiments a València

Els 630 migrants de l'Aquarius han arribat finalment aquest diumenge al port de València. La flota de tres vaixells –el Dattilo, el mateix Aquarius i l'Orione- han atracat esglaonadament al moll després de nou dies d'odissea en alta mar des del Mediterrani Oriental fins a la costa del País Valencià. El primer buc a arribar ha estat el Dattilo, a les 06.45 hores. Aquesta patrullera de la Guàrdia Costera italiana viatjava amb 246 migrants a bord: 182 homes, 32 dones i 60 menors. Al voltant de les 11 hores, ha estat el torn de l'Aquarius –el vaixell de salvament de l'ONG Sos Mediterranee- amb 106 migrants, els més vulnerables, especialment dones embarassades i nens de curta edat. Finalment, poc després de les 13 hores, ha estat el torn de l'Orione amb 250 migrants a bord: 228 homes i 22 menors no acompanyats. Segons el subdirector general d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, els migrants no presenten "patologies rellevants, però sí un gran nombre de patologies lleus com cremades solars o malestar general a causa de l'amuntegament del viatge".

Suárez ha precisat que en el primer vaixell, el 'Dattilo', 58 passatgers (33 homes i 25 dones) del total de 274 han requerit atenció mèdica, encara que finalment només 18 han estat traslladats a centres hospitalaris, 6 dels quals menors. El dispositiu d'acollida dels tres vaixells al port de València ha estat format per unes 2.300 persones, entre professionals de la Creu Roja, policies, traductors, assessors jurídics i voluntaris. El president de Metges Sense Fronteres a Espanya, David Noguera, ha celebrat l'arribada dels migrants al port de València després d'un viatge "massa llarg i amb sensacions contradictòries". "Per una banda ens congratulem que la gent que hem salvat amb l'Aquarius estiguin ja en un lloc segur, on se'ls atengui de forma digna, però per l'altra veiem amb preocupació les futures operacions de rescat al Mediterrani", ha comentat Noguera. "El bloqueig dels ports europeus ens obligarà a replantejar l'operativa i ens dificultarà encara més els rescats", ha lamentat el president de MSF.

"Aquesta circumstància ens hauria d'obligar a tots a fer una reflexió col·lectiva per tal de trobar solucions més justes, més humanes i més solidàries al drama de la gent que es llença al mar Mediterrani", ha conclòs Noguera. Per la seva banda, el govern espanyol ja ha anunciat que donarà un permís especial de residència de 45 dies a aquests més de 600 migrants desembarcats al port de València i que, a partir d'aleshores, seran tractats conforme a legalitat espanyola "sense majors excepcions". "Tampoc les podem fer, quan, per exemple, al sud hi ha 800 persones amb pasteres i morts. No podem tampoc elegir els regals", va assenyalar ahir el mateix ministre de Foment, José Luis Ábalos, des de l'Escola d'Estiu del PSC. "El que hem de fer és actuar amb sensibilitat i, al mateix temps, amb la legalitat i l'advertència a Europa que cal una política migratòria a l'altura del que és Europa", va assenyalar Ábalos.