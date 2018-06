Els 629 migrants de l'«Aquarius» desembarquen al port de València

Els 629 migrants de 26 nacionalitats que van ser traslladats en la flota de l' Aquarius van culminar ahir el seu viatge amb l'arribada al port de València després de superar una travessia de vuit dies per mar. El dispositiu d'acolliment s'anomenava «Esperança del Mediterrani» i estava format per tres vaixells: Dattilo, Aquarius i Orione i l'operació va mobilitzar un total de 2.300 persones entre voluntaris, sanitaris, policies, traductors i altres efectius.

El periple dels migrants va començar dilluns, el dia en el qual Itàlia i Malta van negar-se a acollir els passatgers de l'embarcació. Això va crear una de les crisis humanitàries més importants del Mediterrani, ja que no hi havia cap país disposat a acollir. Finalment, el president del Govern, Pedro Sánchez, va donar instruccions per al seu acolliment i les autoritats valencianes van oferir València com a port segur.

El desembarcament va durar més de set hores i es va fer durant el matí d'ahir de forma escalonada per tal que tots els passatgers poguessin ser atesos correctament. La primera nau de la flota a arribar va ser el Dattilo de la Guàrdia Costanera d'Itàlia, que va arribar a primera hora del matí al port de València. En aquesta hi viatjaven 32 dones (una d'elles embarassada) i 60 menors no acompanyats (52 nenes i 8 nens). Aquests primers primers viatgers en desembarcar van ser rebuts amb forts aplaudiments durant tot l'operatiu d'atracament. A més, la base d'operacions també els va rebre amb una pancarta que deia «Benvingudes a casa vostra». La segona embarcació en arribar va ser l' Aquarius, el navili que dona nom a la flota i que transportava 106 passatgers. L'última nau a arribar a València va ser l' Orione de l'Armada italiana i que va portar 250 passatgers: 228 homes i 22 menors no acompanyats.

Després de baixar de les embarcacions, els migrants eren acompanyats a unes carpes de la Creu Roja on se'ls feia el primer examen mèdic. Després, uns agents de la Policia els indentificaven un a un per conèixer les seves dades i el seu país d'origen. El primer passatger a completar aquest procés va ser un jove de 29 anys de Sudan del Sud. Progresivament, i al llarg del dia, tots els passatgers van passar aquest procés i van ser desplaçats amb autobusos als albergs on s'allotjaran durant els propers dies. Aquests autobusos també mostraven la voluntat d'acollir i portaven un paper de la Declaració dels Drets Humans que deia: «Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona. Ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud».

Els responsables de la Creu Roja van informar que el primer balanç mèdic va ser positiu i que majoritàriament els passatgers presentaven patologies més lleus de les esperades. En general, la majoria presentaven cremades, malestars i escoriacions a la pell pell. Només 40 persones van haver de ser trasllades a un hospital: 21 dones per dolències lleus i una embarassada, dos menors per ferides i homes que presentaven insuficiència respiratòria, dolor toràcic, fractura d'un peu, retenció de líquids i deshidratació.

L'arribada dels passatgers de l' Aquarius va causar molta expectació i va ser seguida des de diversos països. Concretament, al port de València s'hi van desplaçar més de 600 periodistes de 160 mitjans de comunicació estatals, de països europeus o fins i tot de Xina i els Estats Units. Els conductrs dels autobusos de València també van voler donar suport a aquest operatiu i es van oferir com a voluntaris per transportar la premsa fins a l'epicentre de les llançadores.



Un futur incert

Cada passatger ha rebut un permís especial d'estada de 45 dies, una targeta sanitària i un kit de primera necessitat (calçat, roba, higiene i menjar). En els pròxims dies els passatgers seran acollits a diversos espais com per exemple França, Catalunya o petits ajuntaments que ja s'han ofert. En el seu procés d'integració, Creu Roja els ajudarà mitjançant el coneixement de l'idioma i la cultura.

També s'ha anunciat que passaran per centres d'acolliment en funció de les seves característiques, amb l'objectiu de respectar l'agrupació familiar i la unitat dels menors. A partir d'aquest moment, estaran tutelats per ONGs i per part del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Alguns d'ells aniran a Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), segons la situació en la qual es trobin i el que acabi determinant l'autoritat judicial. El tracte, però, no serà el mateix per als 123 menors acompanyats i per a les sis embarassades. Tots aquests tindran una vigilància específica per si han estat víctimes de delictes de tràfic de persones o d'abusos.