Feijóo renuncia a presentar una candidatura per liderar el Partit Popular

"No puc fallar als gallecs perquè seria fallar-me a mi mateix". "Ja ho he dit". Així ha anunciat el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no opta a rellevar a Mariano Rajoy. Feijóo ha sorprès així als dirigents del PPdeG que acudien a la reunió pensant que el titular de l'Executiu autonòmic faria un pas endavant per agaar les regnes del PP.

Va justificar la seva negativa perquè en les eleccions de 2016 es va comprometre a esgotar el mandat fins a 2020. "Em vaig comprometre amb els gallecs fins a 2020, i ells em van respondre amb el seu vot majoritari i una majoria absoluta a Espanya, i no puc fallar als gallecs", declara Feijóo, que es va mostrar emocionat. "No seria un bon missatge que el PP obrís aquesta nova etapa faltant a la seva paraula", justifica Feijóo.