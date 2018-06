L'Estat alliberarà l'AP-7 de peatges a partir del 2019 quan acabin la concessió

El govern espanyol eliminarà els peatges de les autopistes a mesura que les concessions, amortitzades i en funcionament durant dècades, finalitzin entre aquest any i el 2021, va confirmar ahir el ministre de Foment, José Luis Ábalos. La primera que caduca (el 30 de novembre de 2018) és l´AP-1 entre Burgos i Armiñón, prop de Vitòria. El 2019 serà l´AP-4 entre Sevilla i Cadis i, a Catalunya, la mesura afectarà l´AP-7. El 31 de desembre de 2019 finalitzen les concessions entre Alacant i Tarragona. La decisió del govern del PSOE serà un precedent per les concessions de l´AP-7 que acaben el 31 d´agost de 2021, amb el pròxim govern espanyol, Tarragona-Barcelona; El Papiol-Montmeló i el tram que transcorre per Girona, entre Montmeló i La Jonquera.

En una entrevista al diari El País, el ministre de Foment anunciava que «serem coherents amb els nostres compromisos i les propostes que hem plantejat al Congrés i al Senat perquè aquestes autopistes s´incorporin a la xarxa pública a partir del seu venciment i s´alliberin de peatge». Això suposarà un cost per a l´Estat d´entre 50.000 i 68.000 euros per quilòmetre a l´any en manteniment i conservació. Podria ser que l´Estat fos qui seguís cobrant, com passa amb les radials rescatades, però «hem decidit que s´alliberi de peatge», va assegurar el ministre admetent que, quan la xarxa pública augmenti, «caldrà plantejar-se una reflexió sobre els costos de manteniment d´aquesta xarxa».

Ábalos és diputat per València i ell mateix havia instat l´anterior govern del PP que l´AP-7 fos de gestió pública i sense peatges. Igualment, al febrer, el Congrés va aprovar una proposició no de llei d´Units Podem amb els vots del PSOE, ERC, PNB, PDeCAT i Compromís i l´abstenció del PP i Cs que instava a no ampliar les concessions i gestionar-les des de l´Estat.

Alhora, els partits catalans ja van mostrar l´afartament amb els peatges mentre les comunitats valenciana, andalusa i aragonesa, totes tres amb presidents socialistes, havien reclamat la gratuïtat.



Reaccions gironines

La Cambra de Comerç de Girona va qualificar de «molt bona notícia» la confirmació d´alliberar els peatges. El seu president, Domènec Espadalé, va afirmar que «veient els últims moviments (de l´anterior executiu espanyol) ens pensàvem que no passaria» i ho va aplaudir. Tot i això, va considerar que la lliure circulació per aquestes vies no és viable econòmicament i caldrà buscar altres fórmules de finançament a nivell de tot l´Estat. «Si volem mantenir-les i fer-ne de noves s´haurà de pagar alguna cosa» tal com ja s´està fent a alguns països europeus, va dir. Des de la Cambra veuen amb bons ulls la vinyeta que està estudiant implantar la Generalitat i defensen que es pagui pels quilòmetres recorreguts. Uns diners que podrien destinar-se al sector del transport, va assegurar Espadalé, i a les infraestructures.

També l´Associació de Transports de Girona (Asetrans), la patronal més representativa del sector del transport per carretera a la demarcació de Girona, va celebrar la decisió. «Sempre hem defensat que les vies alternatives a les carreteres nacionals han de ser lliures de pagament per ser més segures i amb millors condicions», va dir el seu president, Eduard Ayach, considerant que el sector dels transports de mercaderies i de persones ha de tenir llibertat de circulació. Així, van avisar que no estan disposats a pagar cap més impost ni vinyeta, com la que planteja la Generalitat, perquè consideren que ja tenen una càrrega impositiva «molt alta» i ja contribueixen al manteniment i pagament d´infraestructures amb impostos com als carburants.