Iñaki Urdangarin ja ha ingressat a la presó de Brieva

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin ha ingressat aquest dilluns a primera hora del matí a la presó de Brieva, a Àvila. El cunyat del rei Felip VI s'ha presentat a les instal·lacions del centre penitenciari per tal de complir la condemna de cinc anys i deu mesos de reclusió que li va ser confirmada pel Tribunal Suprem a mitjans de la setmana passada.

El marit de Cristina de Borbó va arribar ahir a la nit a Madrid en un vol procedent de Ginebra per tal de poder fer efectiu, aquest dilluns, el seu ingrés penitenciari i complir, així, amb el termini legal que li havia imposat el tribunal per personar-se a qualsevol presó d'arreu de l'estat.

Un cop a la presó, el protocol normal és que passi per tots els tràmits del primer ingrés. Així, a Urdangarin se li farà una fitxa i serà reconegut pel servei mèdic, a més de ser entrevistat per un equip multidisciplinari format per treballadors socials i psicòlegs que l'avaluaran.

Com és habitual, el pres passarà la primera nit en el mòdul d'ingressos i després se'l traslladarà al mòdul més adequat. Probablement, i donades les seves característiques, al conegut com "de respecte", on l'intern, al qual es classifica en segon grau, accepta unes normes de comportament i higiene i d'organització de la vida diària en aquesta instal·lació.