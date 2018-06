Pedro Sánchez, el líder més valorat, seguit de prop per Albert Rivera

El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, és el líder més ben valorat pels votants, segons el resultat de l'enquesta, seguit de prop per Albert Rivera, de Ciutadans. Sánchez aconsegueix una nota de 4,6 en una escala del zero al deu, i Rivera obté un 4,1. Un punt per sota hi ha els altres dos líders estatals: Pablo Iglesias (Podem) i Mariano Rajoy (PP); el primer amb un 3,2 i el segon amb un 3,1 de valoració.

Sánchez no només és molt ben valorat pels votants socialistes (li posen un notable amb un 7,0), sinó que també ho és per l'electorat d'Units Podem, que l'aprova amb un 5,4. Els votants de Ciutadans li concedeixen un 3,6 enfront el 2,9 dels afins al PP. En l'espectre ideològic del centre-esquerra és on Sánchez aconsegueix més bones valoracions.

Albert Rivera té la millor nota de part dels votants que es defineixen com a centre-esquerra i també és el preferit dels de centre, tot i que no l'arriben a aprovar. L'electorat de Ciutadans li posa un 6,8 al seu líder, la segona millor qualificació. A més, també rep l'aprovat dels votants del PP, que li concedeixen un 5,7.

Pablo Iglesias és, en canvi, el líder pitjor valorat pels seus. Els votants d'Units Podem li otorguen un 5,6, només dues dècimes per sobre de la nota que el seu propi electorat concedeix a Pedro Sánchez. Pel que fa a l'espectre ideològic, Iglesias només aconsegueix l'aprovat entre aquells votants que es defineixen d'esquerres.



Rajoy, el menys valorat

Mariano Rajoy, expresident del Partit Popular, és el líder que té una valoració més baixa, tot i que obté un 6,6 de puntuació entre l'electorat del PP i té un aprovat per part dels electors que es defineixen com a votants de dretes o de centre-dreta.

És destacable la situació d'orfandat de líders dels votants de centre, que és l'únic espectre ideològic que no aprova a cap dels seus dirigents avaluats.