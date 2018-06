El PSOE, primera força a costa de Podem

El PSOE seria el partit més votat a Espanya si ara se celebressin eleccions generals, i el Partit Popular quedaria en segona posició, patint però una davallada important respecte dels resultats dels últims comicis del 26 de juny de 2016 (26-J), segons el sondeig electoral realitzat per «DYM politics» per a Prensa Ibérica i El Independiente.

La candidatura dels socialistes aconseguiria el 27,1% dels vots, fet que suposaria una pujada de 4,4 punts per sobre del que el PSOE va obtenir el 26-J. El Partit Popular patiria una caiguda important de 8,1 punts però tot i així es mantindria com a segona força, amb el 24,9 per cent dels sufragis.

La tercera posició quedaria per a Ciutadans, que pujaria 7,5 punts fins a aconseguir el 20,6 % dels vots. Units Podem baixaria 6,5 punts, per la qual cosa quedaria en la quarta posició, en una distància significativa de la resta i amb un 14,6% de les paperetes.

El sondeig, realitzat l'11 i el 12 de juny, detecta un creixement d'altres partits com Vox i Pacma (Partit Animalista), tot i que aquesta pujada resultaria insuficient per permetre'ls l'obtenció de cap escó al Congrés dels Diputats.

L'anàlisi de la intenció directa de vot permet analitzar el flux de suports per part l'electorat. El PSOE lidera la intenció de vot declarada (18,7 %), amb una elevada fidelitat dels seus votants i aconseguint, a més, captar a un 17,5 per cent dels que van optar per Units Podem el 26-J.

La segona posició en intenció de vot és per a Ciutadans (13,8%), que obté una fidelitat elevada i a més aconsegueix captar un 18 per cent dels votants del PP. Els populars es debiliten i finalment mantenen el 56,1% dels seus votants, però el 18% d'aquests ara escolliria votar Ciutadans.

El partit que més baixa és Podem: el 17,5 % del seu electorat ara donaria suport al PSOE i reté el 45,6% dels qui el van votar a les últimes generals.