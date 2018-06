El conservador Iván Duque, triat president de Colòmbia a la segona volta dels comicis

El candidat conservador, Iván Duque, va ser triat president de Colòmbia amb un 54,28 per cent dels vots, davant del 41,54 per cent de sufragis obtingut pel candidat progressista, Gustavo Petro, segons dades corresponents al 93,26 per cent de l'escrutini. En concret, Duque va aconseguir 9.673.022 vots, davant dels 7.402.594 de Petro, segons el Consell Nacional Electoral de Colòmbia (CNE). A més, es va comptabilitzar un 50,81 per cent d'abstenció i 743.926 vots en blanc.

El Ministeri d'Interior va destacar que «no es va presentar cap problema de seguretat» durant la jornada de votació, encara que la Unitat de Recepció Immediata per a la Transparència Electoral va apuntar que s'havien registrat 404 denúncies.

Petro va admetre la seva derrota: «Quina derrota. Vuit milions de colombians i colombianes lliures en peu. Aquí no hi ha derrota. Ara com ara no serem govern», va assegurar al seu compte personal de Twitter. Paral·lelament, l'expresident Juan Manuel Santos va felicitar Duque per telèfon, segons va anunciar ell mateix a través del seu compte de Twitter, al mateix temps que li va oferir «tota la col·laboració del Govern per fer una transició ordenada i tranquil·la».

El candidat conservador va guanyar les eleccions en part gràcies al suport que li han donat alguns aspirants caiguts en primera volta, un suport que haurà de mantenir per governar amb l'aval de les dues cambres del Congrés. Duque va vèncer amb la plataforma electoral formada pel Centre Democràtic, el partit polític creat per l'expresident Álvaro Uribe i al qual pertany ell mateix, i una part del Partit Conservador del també expresident Andrés Pastrana, del qual forma part la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez.

Centre Democràtic i el Partit Conservador van ser alguns dels partits amb millors resultats a les eleccions legislatives celebrades el passat 11 de març. L'«uribisme» va aconseguir 32 escons a la Cambra de Representants i 19 al Senat, mentre que els conservadors van obtenir 21 i 15 seients, respectivament. La suma de tots dos –55 diputats i 34 senadors– els converteix en la segona força política de les dues cambres, només per darrere del bloc governamental.