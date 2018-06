Els crits de dolor dels nens separats a la frontera estremeixen als EUA

Són els crits de dolor dels nens separats dels seus pares a la frontera entre Mèxic i els EUA. El plor desconsolat de la injustícia. Les paraules de consol dels agents que no suporten el que veuen ni senten. Els més petits no entenen el per què, la raó per la que els s'amunteguen en centres d'internament mentre que els seus familiars van a la presó.

És la nova política de mà dura de Trump, que ni el seu partit, ni la seva pròpia dona, Melania donen suport. El país s'ha sortit al carrer consternat pel dolor, avergonyit de les decisions inhumanes del seu president.

Una de les situacions més dures l'ha protagonitzat un agent fronterer nord-americà, que ha comparat amb una "orquestra" els plors de diversos menors migrants que es troben a la frontera després de veure obligats a separar-se de les seves famílies i s'ha burlat en assenyalar que el únic que falta "és algú que la dirigeixi".

Els comentaris de l'agent han sortit a la llum després que l'ONG ProPublica obtingués una sèrie d'enregistraments d'àudio de l'interior d'una les instal·lacions de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units en què s'escolta al funcionari burlar-se de la situació dels nens.

"Bé, sembla que tenim una orquestra aquí (...) El que falta és algú que la dirigeixi", s'escolta l'agent entre els sanglots d'una desena de menors centreamericans que han arribat a la frontera durant els últims dies en un intent per entrar als Estats Units amb les seves famílies. Segons ProPublica, molts dels menors han intentat posar-se en contacte amb els seus pares o altres familiars.

Una nena salvadorenca de sis anys ha demanat en reiterades ocasions que cridin a la seva tia. "La meva mare va dir que aniria amb la meva tia, que vindria i em recolliria el més aviat possible", ha assegurat la menor, a la qual també es l'escolta plorar en els enregistraments.

L'organització ha alertat que més de 2.300 nens s'han vist obligats a separar-se dels seus pares des de l'abril a la frontera amb els Estats Units després de la posada en marxa de la política migratòria de "tolerància zero" del president, Donald Trump, que insta detenir a tots aquells que intentin entrar al país de forma il·legal.

Més d'un centenar de menors són nens menors de 4 anys. La situació dels menors ha provocat nombroses crítiques durant el cap de setmana. L'exprimera dama del país Laura Bush ha titllat la pràctica de "cruel" i "immoral". L'Associació Americana de Pediatres, per la seva banda, ha advertit que la separació pot provocar "danys irreparables" als menors.

Les autoritats nord-americanes han culpat el Partit Demòcrata i han insistit que únicament estan complint la legislació vigent. "El que està passant amb les famílies és molt dur però aquestes són les males lleis que ens han deixat els demòcrates, ens veiem obligats a trencar famílies. És horrible, però els demòcrates van deixar així les lleis", ha expressat Trump, segons ha informat la cadena de notícies CNN.

El fiscal general, Jeff Sessions, ha assegurat que les forces de seguretat únicament estan complint amb la llei. "No podem animar la gent a que porti als seus fills", ha afirmat.

La líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha criticat durament la situació i ha subratllat que "no es tracta d'immigració sinó d'humanitat, de família".