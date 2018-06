Feijóo renuncia a optar a succeir Rajoy i Casado presentarà candidatura

Feijóo no optarà a presidir el PP a nivell estatal.

Feijóo no optarà a presidir el PP a nivell estatal. europa press

El primer dia per a la presentació de candidatures per presidir el PP va ser mogut, ja que es va iniciar amb la sorpresa de l'anunci de Pablo Casado que optarà a liderar el partit i es va tancar amb la renúncia del màxim favorit a totes les travesses sobre la successió de Mariano Rajoy, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo va descartar optar a la Presidència del PP al congrés del 20 i 21 de juliol i va avançar que la seva intenció és esgotar fins al 2020 el mandat al capdavant de la Xunta.

Davant la Junta Directiva del PPdeG, el màxim òrgan de direcció entre congressos, i al mateix hotel en què fa 13 anys va llançar la seva candidatura per succeir Manuel Fraga i fa dos anys va anunciar que optaria a un tercer mandat al capdavant de la Xunta, Feijóo va dir: «Sense haver completat el meu compromís no puc fallar els gallecs perquè seria també fallar-me a mi mateix».

Ahir va quedar obert el termini formal per presentar candidatures davant el congrés extraordinari de juliol, per al que és necessari presentar almenys 100 avals d'afiliats. L'expresident de Noves Generacions de la Comunitat Valenciana José Luis Bayo ja ha presentat els avals, mentre també va anunciar les seves aspiracions el sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado.

També va confirmar que es presentarà l'exministre d'Afers exteriors José Manuel García-Margallo i va avançar la seva intenció de competir per liderar el PP el secretari Executiu de Relacions Internacionals del PP José Ramón García-Hernández.

Paral·lelament, avui està convocada la Junta Directiva del PP de Castella-la Manxa i existeix gran expectació davant la possibilitat que la secretària general i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunciï la seva candidatura.

Feijóo va assegurar que, per a ell, ser president de Galícia és «la major» de les seves aspiracions polítiques, i va recordar que li queden dos anys de mandat. Va fer una defensa del que va anomenar «coherència», una qualitat que va dir que ha trobat a faltar, per exemple, en el nou Executiu. Per això, va opinar que el PP ha d'obrir una «nova etapa» que marqui diferències amb els altres partits, i en aquest sentit va considerar que «no seria un bon missatge» que el nou president de la formació encetés el seu mandat «faltant a la seva paraula», en referència a la que va donar als gallecs el 2016. També va defensar que «es pot i s'ha de fer» política des de Galícia, i va assegurar que ell en farà. I va afirmar, en relació a aquest aspecte, que des d'aquesta zona d'Espanya estarà alerta davant l'activitat política del govern de Pedro Sánchez.

Casado va assegurar que presentarà formalment la seva candidatura a presidir el PP perquè vol «recuperar l'honestedat i l'eficàcia en la gestió com a senyal d'identitat», i tornar a captar els votants joves, així com aquells que van donar suport a Ciutadans (Cs) en els últims comicis. Per a això, vol reivindicar els principis i valors «de sempre» del PP amb l'objectiu de «revitalitzar el millor partit d'Espanya».

El sotssecretari de Comunicació del PP va admetre que ha donat aquest pas davant el silenci d'alguns pesos pesants en el partit, que no s'havien pronunciat en els darrers dies. Segons va dir, no poden donar el missatge als afiliats que «ningú vol liderar» el PP, quelcom que per a ell constitueix un dels «grans honors».

Margallo va anunciar que mantindrà la seva candidatura a dirigir el PP perquè «és tard» per retirar el seu projecte després de posar en marxa la recollida d'avals, i va instar la resta de candidats a explicar «per què es presenten, què volen fer amb el partit i per a què volen el partit», perquè considera que l'elecció del president dels populars «no és un concurs de bellesa, sinó un concurs d'idees». Va explicar que s'hauria retirat si el seu «projecte i programa» hagués coincidit amb el del president de la Xunta.