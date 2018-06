El Govern vol treure les restes de Franco del Valle de los Caídos

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va anunciar que el Govern està fent un «profund estudi jurídic» sobre l'adaptació de la Llei de Memòria Històrica per poder treure les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Alhora, la titular de Justícia va assenyalar que «no hi ha data» per conèixer quan serà possible treure les restes del dictador.

El passat 11 de maig de 2017 el Ple del Congrés va aprovar una proposició no de llei del PSOE que instava el Govern a ampliar la llei de Memòria Històrica per a, entre altres coses, exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos perquè no va morir a la Guerra Civil, sinó de mort natural als 82 anys. La iniciativa va tirar endavant amb l'única abstenció del PP i ERC. El Congrés també va demanar convertir el Valle de los Caídos en un lloc per a la cultura de la reconciliació i la memòria col·lectiva democràtica, que serveixi per dignificar i reconèixer totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.

El PSOE va celebrar ahir la seva primera Executiva Federal des que va ser aprovada la moció de censura que va portar a la Moncloa Pedro Sánchez, i es va centrar, entre altres temes, en la millora de la Llei de Memòria Històrica.

Paral·lelament, l'Església de Madrid esperarà a veure «com es desenvolupen els esdeveniments» sobre l'exhumació de les restes del dictador per prendre una decisió. En tractar-se el Valle de los Caídos d'un lloc de culte, seria necessari el pronunciament de l'Arquebisbat i de la comunitat benedictina.

Sense compromisos concrets



Segons van explicar fonts eclesiàstiques, «no hi ha compromís concret de res», tot i que van recordar que el cardenal i arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, s'ha pronunciat en més d'una ocasió en favor del treball per la «reconciliació». Així mateix, van afegir que el cardenal Osoro «prega per la unitat dels espanyols», igual que ho fa, segons van afegir, per la comunitat benedictina que viu al Valle de los Caídos.

Per part seva, la Fundació Nacional Francisco Franco ha iniciat una petició a la plataforma de signatures change.org demanant la «no profanació» del Valle de los caídos. «Respecteu els morts», estableix l'escrit, que han signat ja prop de 24.000 persones.

Des de la Fundació no ha agradat la iniciativa dels socialistes, i és per això que s'han decidit a llançar una petició dirigida a l'Executiu de Pedro Sánchez que, a l'hora de tancar aquesta edició, arribava a les 23.495 signatures.

«Demanem i exigim respecte per als espanyols que van morir per una causa que ells van creure tan noble com per morir per ella i que avui són escarnits per l'odi, la indignitat i la revenja, i per qui va erigir un monument a la reconciliació dels espanyols. Que les cendres d'uns morts no puguin envilir de nou la concòrdia entre els espanyols.

Si us plau, Pau als morts!», és el text complet del manifest. La demanda ha estat acompanyada de nombrosos missatges a la xarxa social Twitter per part de la pròpia fundació i per usuaris anònims.