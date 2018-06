Iñaki Urdangarin ingressa en una presó per a dones d'Àvila, on romandrà aïllat

Iñaki Urdangarin va ingressar a dos quarts de vuit del matí a la presó de Brieva, a Àvila, per complir la seva condemna de cinc anys i deu mesos de presó pel cas Nóos en el darrer dia del termini que se li va concendir per personar-se en un centre penitenciari. Aquesta presó per a dones i amb només cinc cel·les per a homes va ser construïda el 1989 i compta amb una superfície de 43.540 metres quadrats i 162 cel·les, amb 18 més de complementàries. A uns deu quilòmetres d'Àvila, està força aïllada de nuclis urbans, encara que no excessivament allunyada de Madrid.

Urdangarin podrà gaudir previsiblement de permisos a partir dels 17 mesos i mig si és classificat en segon grau per Institucions Penitenciàries. El marit de la infanta Cristina quedarà aïllat al mateix pavelló en el qual va complir condemna l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán.

Sense detriment que pugui sol·licitar un indult o recórrer al Tribunal Constitucional, Urdangarin haurà d'esperar al Nadal de 2019 per gaudir d'un permís si, com s'espera, és classificat en segon grau. En aquell moment s'obriria la porta per al tercer grau en aplicació de l'article 100.2, que introdueix el principi de flexibilitat.

L'opció que l'exduc de Palma gaudís directament de la semillibertat la determinaria la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries si optés directament per la seva classificació en tercer grau, atenent a qüestions al seu favor com que és la primera condemna que compleix o l'escassa possibilitat de reincidència. Fonts jurídiques destaquen que allò esperable és que s'opti per un segon grau, el que retardaria aquests beneficis als 17 mesos i mig.

Asseguren que, segons la llei penitenciària i el criteri general aplicat en casos similars, el seu primer permís en segon grau seria un cap de setmana i que, a partir d'aquí, Urdangarin pot gaudir de quatre o cinc dies fins a un màxim de 36 per any, tenint prohibit abandonar Espanya. L'exduc de Palma viu a Ginebra, on té fixada la seva residència amb la Infanta Cristina i els seus quatre fills.

Temes a avaluar



Per a la concessió de permisos s'avaluarà el bon comportament d'Urdangarin i altres qüestions, exigides per llei, com que el condemnat hagi satisfet la responsabilitat civil. El cunyat del rei Felip VI va dipositar al costat de la seva dona al Jutjat d'Instrucció 3 de Palma el 2015 un total de 2,3 milions d'euros després de vendre l'habitatge familiar de Pedralbes.

En mans d'Institucions Penitenciàries queda la classificació de grau d'Urdangarin i també establir el programa individualitzat de tractament que regula la vida a la presó de cada intern amb les mesures de seguretat i les activitats ocupacionals, lúdiques o els treballs per a cada reclús. En el cas de Brieva, en ser una presó per a dones, les activitats estan orientades a la població reclusa femenina. Actualment hi ha 99 internes, totes penades excepte tres preventives.

Hores després, Diego Torres, l'exsoci d'Urdangarin, va ingressar a la presó Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, per complir la condemna de cinc anys i vuit mesos que se li ha imposat pel desviament de fons del cas Nóos. Amb una bossa negra d'esport a la mà, Torres va entrar a Brians 2 acompanyat del seu advocat, Manuel González Peeters, i va ser rebut amb crits de «què se sent, què se sent», procedents de l'interior del centre penitenciari.

En tot cas, Torres ha sol·licitat la suspensió de l'execució de la condemna mentre es tramita la seva sol·licitud d'indult, va informar el Tribunal Superior de Justícia de Balears.