Macron renya un estudiant que li deia 'Manu': «A mi em dius senyor president»

El president de França, Emmanuel Macron, va renyar en un gest poc habitual aquest dilluns un jove estudiant que durant un acte commemoratiu el va saludar cridat "Què passa, Manu?". "A mi em dius senyor president o senyor", li va etzibar el polític.

Macron havia donat la mà a alguns dels estudiants d'institut que es trobaven darrere d'una barrera de seguretat quan un d'ells se li va dirigir col·loquialment. "Estàs en una cerimònia oficial, així que et comportes com ha de ser. Pots fer l'imbècil però avui cal cantar la Marsellesa i el Cant dels Partisans (himne de la Resistència francesa durant l'ocupació alemanya). Em dius senyor President de la República o senyor, d'acord? ", li va dir Macron.

El xaval, que havia començat entonant la Internacional, li va respondre: "Sí, senyor president", tot i que la reprimenda va continuar.

"Molt bé. I fas les coses en ordre. El dia que vulguis fer la revolució, aprèn primer a tenir un diploma i a alimentar-te per tu mateix, d'acord? Llavors ja podràs anar a donar lliçons als altres", li va dir mentre li donava un copet a l'avantbraç.

L'adolescent va assentir de nou abans que el president de França continués saludant al públic a Mont Valérien, oest de París, durant el 78è aniversari del missatge que el general Charles de Gaulle va dirigir des de la BBC als francesos per demanar-los continuar el combat contra el règim alemany, símbol del naixement de la Resistència durant l'ocupació d'Alemanya.