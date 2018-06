Sánchez vol esgotar la legislatura i convocar eleccions l'any 2020

El president del Govern, Pedro Sánchez, va revelar que la seva aspiració és «esgotar la legislatura» i no convocar eleccions generals fins a l'any 2020. «Aspiro a convocar eleccions l'any 2020, a esgotar la legislatura», va anunciar Sánchez a una entrevista amb TVE des de Moncloa, la primera que ofereix des que va prendre possessió del càrrec el passat 2 de juny.

El cap de l'Executiu va qualificar de «raonable» que els presos sobiranistes catalans siguin acostats a presons de Catalunya quan acabi el període d'instrucció judicial. Sánchez va assenyalar que en aquest moment serà quan Institucions Penitenciàries prengui la decisió sobre el trasllat dels presos independentistes. Segons va argumentar, es tracta que els reus estiguin a prop dels seus familiars, però també dels seus lletrats, perquè el dret a la defensa s'ha de poder «exercir i materialitzar».

També va confirmar que divendres assistirà, juntament amb el Rei, a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, on espera coincidir amb el president català, Quim Torra, a qui podria rebre al Palau de la Moncloa a principis de juliol.

Sobre la seva reunió amb Torra, va confiar que no sigui una simple trobada formal i de cortesia, sinó que serveixi també per activar alguns mecanismes que estaven inactius des de 2011, com la comissió bilateral entre el Govern i la Generalitat catalana.

Paral·lelament, Sánchez viatjarà dissabte que ve a París per reunir-se amb el president francès, Emmanuel Macron, en el que serà el seu primer viatge a l'estranger com a cap de l'Executiu, donant inici a una ronda de contactes amb diversos líders europeus. Així, preveu reunir-se també pròximament a Berlín amb la cancellera Ángela Merkel i a Lisboa amb el primer ministre portuguès, Antonio Costa.

Noves figures impositives



El president del Govern va apostar per revisar l'actual política de bonificacions de la Seguretat Social i per «destopar» les cotitzacions socials per garantir la sostenibilitat de les pensions públiques, així com per introduir «noves figures impositives».